Brasil treina após primeira vitória na Copa América diante do Paraguai

Depois de golear o Paraguai por 4 a 1, pela Copa América, o Brasil focou no trabalho em Las Vegas, nos Estados Unidos. Afinal, os jogadores que atuaram menos de 45 minutos ou não entraram na partida foram, nesta sexta-feira (28), ao gramado do Allegiant Stadium. O coordenador técnico Juan e o assistente técnico Pedro Sotero comandaram o treino com os atletas.

“A programação de treinar logo após o jogo foi feita para equilibrar as cargas de todos os atletas e também para facilitar a logística para o dia de amanhã que a gente tem um deslocamento de cidade. A gente já conseguiu fazer um trabalho hoje reduzido intercalando também com algumas ações mais físicas e conseguimos cumprir o nosso objetivo”, disse Pedro Sotero.

Em campo, o Brasil teve dificuldade para abrir o placar e chegou a perder um pênalti com Lucas Paquetá. No entanto, com gols de Vini Jr, a seleção goleou e agora trabalha para o duelo com a Colômbia. Savinho e o próprio Paquetá, em outra cobrança de pênalti, completaram a goleada.

Com o triunfo, o Brasil chega a 4 pontos no Grupo D da Copa América. Dessa forma, decide diante da Colômbia, na terça-feira (2), às 22h (de Brasília), quem ficará com a liderança da chave. Costa Rica e Paraguai medem forças no mesmo dia e horário.

Por fim, caso o Brasil vença a Colômbia, avançará às oitavas de final como primeiro do Grupo D e enfrentará o segundo do Grupo C. Se empatar, avançará de fase, mas ficará na segunda posição, atrás dos colombianos, que já estão classificados.

