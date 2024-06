São Paulo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

A sequência da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções na parte de cima da tabela. Afinal, o São Paulo, que almeja entrar no G6 e encostar no pelotão de frente, mede forças com o vice-líder Bahia neste domingo (30). O confronto acontece às 16h (de Brasília), no Morumbis, que promete casa cheia para o reencontro com o técnico Rogério Ceni, que atualmente comanda o adversário.

Dessa forma, no momento, o Tricolor paulista soma 18 pontos, em sétimo, apenas um atrás do Athletico, atual sexto colocado. A equipe baiana, por sua vez, tem 24 pontos e só está atrás do líder Flamengo no saldo de gols.

Onde assistir

O confronto deste domingo (30) terá a transmissão dos canais Premeire.

Como chega o São Paulo

Para o duelo, o Tricolor paulista não terá o técnico Luis Zubeldia no banco de reservas, já que levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Caberá ao auxiliar Maxi Cuberas substituí-lo à beira do campo. Por outro lado, o time poderá contar com Rodrigo Nestor, que participou dos últimos dois treinos e deve ficar à disposição. Nesse sentido, o elenco são-paulino realizou trabalhos táticos, assim como de construção e finalizações.

Como chega o Bahia

O treinador Rogério Ceni terá praticamente todo elenco à disposição e pode repetir a escalação que venceu o Vasco no meio de semana. Os únicos desfalques são: Santiago Arias (com a seleção colombiana na Copa América) e Nicolás Acevedo (em recuperação de lesão). Caso o Esquadrão Tricolor saia de campo com os três pontos, terá que torcer por um tropeço do Flamengo diante do Cruzeiro para, enfim, assumir a liderança.

SÃO PAULO X BAHIA

13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 30/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Lucas, Luciano e Ferreira (Nestor); Calleri. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Jose Moracy de Sousa e Silva (CE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

