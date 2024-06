Alemanha vence Dinamarca e avança às quartas da Eurocopa

A Alemanha confirmou o favoritismo e derrotou a Dinamarca, neste sábado (29), pelas oitavas de final da Eurocopa, por 2 a 0. Os alemães, inclusive, jogam em casa a competição. A partida foi disputada no Signal Iduna Park, na cidade de Dortmund. Os gols foram anotados por Havertz e Musiala.

Com o triunfo, a Alemanha, naturalmente, avançou para as quartas de final. Assim, agora espera pelo vencedor de Espanha e Geórgia. As seleções, inclusive, se enfrentam neste domingo (30), às 16h (horário de Brasília), na cidade alemã de Colônia.

Logo aos três, o zagueiro Schlotterbeck abriu o placar, de cabeça, em cobrança de escanteio. No entanto, o gol foi anulado por conta de uma falta dentro da área. Apesar da anulação, os alemães não se abateram. No minuto seis, por exemplo, Kimmich quase marcou da entrada da área e Schlotterbeck apareceu novamente de cabeça.

A Alemanha seguiu em um ritmo avassalador e teve boas chances com Havertz e Musiala. Aos poucos, porém, a Dinamarca acertou a marcação e até começou a levar perigo, principalmente com Eriksen e Maehle. Aos 35, entretanto, a partida foi interrompida por conta de uma forte chuva. O confronto foi retomado 25 minutos depois, com pressão dinamarquesa, que levou perigo com Hojlund.

Segundo tempo com ainda mais emoções

Em resumo, a primeira etapa foi muito boa tecnicamente e também emocionante, apesar da ausência de gols. Inclusive, o segundo tempo também começou com um gol anulado. Aos 2, Andersen balançou as redes pela Dinamarca, mas a arbitragem viu impedimento milimétrico de Delaney. Quatro minutos depois, Andersen apareceu novamente, agora botando a bola na mão. Pênalti para a Alemanha, cobrado e convertido por Havertz.

Inclusive, o atacante alemão apareceu pouco depois, quando arrancou pela esquerda, passou por meio-campo, encobriu o goleiro Schmeichel e quase marcou um golaço. O camisa 7 voltou a levar perigo, agora fazendo grande jogada pela direita e servindo Sané, que chutou para fora.

A Alemanha, porém, aproveitou o embalo para ampliar o placar. Afinal, aos 23, Schlotterbeck, ainda na defesa, cruzou na medida para Musiala arrancar, chutar na saída do goleiro e fazer 2 a 0. Na reta final da partida, os dinamarqueses partiram para cima, mas acabaram cedendo espaços para o contra-ataque. A Alemanha, assim, enfileirou chances perdidas, o que acabou não fazendo falta.

Alemanha 2 x 0 Dinamarca

Oitavas de final da Eurocopa 2024

Data: 29/6/2024

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Alemanha: Neuer; Kimmich, Schlotterbeck, Rüdiger e Raum (Henrichs, aos 35’/2ºT) ; Kroos, Andrich (Emre Can, aos 18’/2ºT) e Musiala (Wirtz, aos 35’/2ºT) ; Gundogan (Fullkrug, aos 18’/2ºT), Sané (Anton, aos 42’/2ºT) e Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Christensen (Larsen, aos 35’/2ºT) e Vestergaard; Bah, Hojbjerg, Delaney (Noorgard, aos 24’/2ºT) e Maehle; Eriksen (Damsgaard – Intervalo); Hojlund (Wind, aos 35’/2ºT) e Olsen (Poulsen, aos 24’/2ºT) . Técnico: Kasper Hjulmand

Gols: Havertz, 7’/2ºT (1-0) e Musiala, aos 23’/2ºT (2-0)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Cartões amarelos: Bah e Maehle (DIN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Alemanha vence Dinamarca e avança às quartas da Eurocopa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.