Guarani x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Guarani e Ponte Preta entram em campo, na noite deste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A partida marca o encontro entre times que estão na parte inferior do torneio nacional.

Afinal, os donos da casa são os lanternas da segundona nacional. O time alviverde tem cinco pontos, com uma vitória, dois empates e nove derrotas.

A Ponte Preta, por sua vez, está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, com 15 somados. Embora esteja melhor, o rendimento é de quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

Onde assistir

Jogo será transmitido pelo Premiere.

Como chega o Guarani

O time que entra em campo será definido apenas momentos antes da partida. O técnico Pintado, afinal, não sabe qual a escalação colocar para enfrentar a Ponte Preta.

O volante Anderson Leite e o atacante Reinaldo, afinal, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e são baixas. Já o atacante Vinícius Kauê não treinou por estar lesionado.

Todavia, Camacho está de volta após cumprir suspensão. Já Jefferson será reavaliado antes da partida.

Como chega a Ponte Preta

Nelsinho treinou com opções e variações durante a semana e tem o retorno de Joilson e Ramon Carvalho, ambos após recuperação de desconforto muscular. Já Elvis, está livre de suspensão, será a novidade na escalação inicial.

Além disso, Gabriel Risso está em tratamento de dores abdominais e não deve ir para o jogo. Inocêncio será improvisado na esquerda e Luiz Felipe utilizado na direita.

GUARANI X PONTE PRETA

Série B Brasileirão-2024 – 13ª rodada

Data e horário: Domingo (30/6), 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)

Guarani: Vladimir, Diogo Mateus, Douglas Bacelar, Léo Santos e Yuji (Jefferson); Camacho (Lucas Araújo ou Kayque), Matheus Bueno e Luan Dias; Airton, Caio Dantas e João Victor. Técnico: Pintado.

Ponte Preta: Pedro Castro, Luiz Felipe, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Igor Inocêncio; Emerson Santos, Castro, Elvis e Dodô; Matheus Régis e Jeh. Técnico: Nelsinho.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

