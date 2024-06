Reservas da Argentina vencem Peru com gols de Lautaro Martínez

A Argentina, com time reserva, bateu o Peru por 2 a 0 na neste sábado (29/6), pelo Grupo A da Copa América. O jogo rolou no Sun Life, em Miami e com o triunfo os argentinos confirmaram o primeiro lugar, sete pontos. Mas os peruanos, com um ponto, ficaram em último. Assim, estão eliminados. O resultado fez justiça. Afinal, os atuais campeões da Copa América dominaram, tiveram 78% de posse de bola e 11 a 4 em finalizações. Lisandro Martínez fez os gols, ambos no segundo tempo. Mas placar poderia ter sido maior. Afinal, os Hermanos tiveram um gol anulado, perderam um pênalti e viram o goleiro Gallese fazer pelo menos quatro grandes defesas.

No outro jogo do grupo, Canadá e Chile ficaram no 0 a 0. Assim, os canadenses, com quatro pontos, terminaram em segundo lugar e avançam às oitavas. Já o Chile, com dois pontos termina em terceiro, eliminado. Nas quartas, a Argentina enfrentará provavelmente Equador ou México (segundo colocado do Grupo B).

Primeiro tempo sem gol

Como esperado, a Argentina entrou com reservas (exceto pelo goleiro Dibu Martínez). Já o Peru veio com o veterano atacante Paolo Guerrero de titular e Lapadula no banco, uma surpresa. Porém, o time B dos Hermanos é de alto nível e não foi surpresa o amplo domínio no primeiro tempo. Com 80% de posse, ficou em cima, assustou o goleiro Gallese, que fez grande defesa em falta cobrada por Paredes. No fim, Gallese evitou com o pé um chute de Lo Celso que era gol certo. O empate em 0 a 0 não fez justiça ao predomínio argentino.

Lisandro Martínez decide para a Argentina

O que faltou para a Argentina veio logo no primeiro minuto na etapa final. Um passe excelente de Di María encontrou Lautaro Martínez. Foi tocar na saída de Gallese e fazer 1 a 0. Chegou a fazer mais um gol que acabou anulado . aos 26, perdeu um pênalti, com Paredes mandando na trave.

A superioridade era tamanha e, aos 41, enfim saiu o segundo gol. Numa bola lançada que era toda do peruano Corzo, Lautaro Martínez chegou, deu um empurrãozinho no zagueiro, que caiu e deu a chance para o goleador da Copa América tocar na saída de Gallese. Os peruanos reclamaram a falta. Mas o juiz confirmou o gol. Antes do término da partida, Zanelatto cabeceu na trave. Não era noite do Peru fazer nem um gol sequer. Aliás, sai da competição com zero gol em três jogos.

Argentina 2×0 Peru

3ª Rodada do Grupo A da Copa América

Data e horário: 29/6/2024

Local: Sun Life Stadium, Miami (EUA)

ARGENTINA: Dibu Martínez; Montiel, Pezzella (Martinez Quarta, 40’/2ºT), Otamendi e Tagliafico; Palacios, Paredes (Guido Rodríguez, 31’/2ºT) e Lo Celso (Enzo Fernández, 20’/2ºT); Di María (Carboni, 31’/2ºT), Lautaro Martínez e Garnacho (Nico González, 20’/2ºT). Técnico: Lionel Scaloni*

(*) Scaloni cumpre suspensão e o auxiliar Samuel ficou em seu lugar.

PERU: Gallese, Sonne, Corzo, Zambrano, Callens e Marcos López (Cueva, 32’/2ºT); Peña, Cartagena (Castillo, Intervalo) e Reyna (Zanelatto, 18’/2ºT); Flores (Rivera, 11’/2ºT) e Guerrero (Lapadula, 11’/2ºT). Técnico: Jorge Fossatti

Gols: Lautaro Martínez, 1’/do 2º tempo (1-0). Lisandro Martínez, 36’/2ºT (2-0)

Árbitro: Cesar Ramos (MEX)

Auxiliares: Alberto Morin e Marco Bisguerra (MEX)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Cartões amarelos: Paredes (ARG); Paolo Guerrero, Cartagena, Flores, Zambrano (PER)

