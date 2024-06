O técnico do Botafogo, Artur Jorge, não ficou nada satisfeito com a decisão do árbitro Ramon Abatti Abel (SC-FIFA) de não expulsar Hugo Moura, do Vasco, no clássico deste sábado (29), em São Januário, terminado em empate.

O lance aconteceu aos 24′ do primeiro tempo, quando o volante cruz-maltino disputou bola com Tchê Tchê, acertando, assim, a canela do jogador botafoguense. Hugo Moura não levou amarelo no lance, que seguiu, sem falta marcada, aliás. O volante do Botafogo levou seis pontos.

“Vou reclamar também. Vocês têm que fazer essa análise também, mas acho importante que voltem a tocar naquilo que nos aconteceu frente ao Fluminense. Uma entrada violentíssima hoje no primeiro tempo no Tchê Tchê. Obrigou-me a tirá-lo no segundo tempo, está com uma ferida aberta, e eu não sei quando vou tê-lo à disposição de novo para jogar. Uma entrada violenta, que o VAR tem que intervir”, esbravejou.

LEIA MAIS: Atuações do Botafogo contra o Vasco: soberba e arrogância em tropeço

Botafogo x Fluminense é lembrado

Posteriormente, o português relembrou do jogo contra o Fluminense, em que, aos 11′ do primeiro tempo, Martinelli, volante tricolor, entrou de maneira desproporcional sobre Hugo. O árbitro, na ocasião, deu amarelo ao jogador do Flu.

“Isso é criticar e ficar insatisfeito com momentos do jogo que condicionam o jogo. É a segunda vez. Naquele momento rápido é difícil de perceber, mas com a imagem parada, é mais do que evidente que uma entrada como essa não pode passar impune, como já tinha acontecido no jogo contra o Fluminense na nossa casa”, encerrou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Artur Jorge reclama de não expulsão por lance em Tchê Tchê, do Botafogo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.