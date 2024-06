Spalletti admite culpa por eliminação da Itália na Euro

Atual campeã da Eurocopa, a Itália está fora desta edição do torneio. Afinal, neste sábado (29), caiu para a Suíça por 2 a 0, no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. Técnico da Azzurra, Luciano Spalletti admitiu a culpa pelo insucesso da tradicional seleção do Velho Continente.

“Tenho responsabilidade pelo que aconteceu, eu escolhi a escalação. Não estou feliz com a exibição que produzimos esta noite, não estou feliz com a exibição contra a Espanha e estava, parcialmente, feliz com os outros dois jogos. Mudei a equipe porque tínhamos de manter aquela alta intensidade. Em termos de intensidade, estivemos abaixo, e a Suíça foi a digna vencedora”, explicou.

Spalletti, agora terá de conviver com a dúvida se estará ou não na seleção após a eliminação. Ele, no entanto, garante que está tranquilo.

“Não tenho medo. Tenho estado sob pressão desde o primeiro dia, mas estou muito relaxado. A culpa não é dos jogadores. Assumo a responsabilidade”, completou o treinador.

Esta é a terceira vez consecutiva que o atual campeão sai da Eurocopa nas oitavas de final. A Espanha, vencedora de 2012, sofreu com esta maldição em 2016. Portugal, dono do caneco naquele ano, caiu em 2021, na mesma fase.

