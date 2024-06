Seleção chega em San José para jogo com a Colômbia

Os jogadores da Seleção Brasileira chegaram na noite de sábado (29) em San Jose, Califórnia, nos Estados Unidos. a recepção foi a mais calorosa desde que a delegação chegou ao país para a disputa da Copa América. A equipe começa a se preparar neste domingo (30) para o confronto contra a Colômbia, pela terceira rodada do Grupo D da competição. A partida ocorre na terça-feira (2) em Santa Clara. O jogo define o primeiro lugar dna chave.

Na sexta-feira (28), o Brasil derrotou o Paraguai por 4 a 1 em Las Vegas. Desse modo, a Seleção acumula quatro pontos. A Colômbia, que venceu seus dois jogos na competição, lidera com seis pontos. A equipe realizará dois treinos na Califórnia antes do jogo decisivo. Na tarde de domingo (30), os jogadores treinarão no campo da Universidade de Stanford.

Seleção tenta adiar clássico

A eventual conquista do primeiro lugar do grupo pode, por fim, adiar o confronto com o Uruguai, rival histórico da seleção, que vem realizando ótima campanha, comandado pelo argentino Marcelo Bielsa. Caso vença a Colômbia, o Brasil, portanto, enfrenta Estados Unidos, Panamá ou Bolívia.

