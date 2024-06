Portugal x Eslovênia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em jogo válido pelas oitavas de final da Eurocopa 2024, Portugal e Eslovênia entram em campo nesta segunda-feira (1), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, às 16 horas (de Brasília). chegam com desempenhos bastante diferentes. Portugal avançou de forma tranquila, com duas vitórias e um empate, garantindo a liderança do grupo. Em contrapartida, a Eslovênia se classificou sem nenhuma vitória, acumulando três empates na fase de grupos e se beneficiando da classificação como um dos melhores terceiros colocados.

Onde Assistir

O jogo terá transmissão da Cazé TV pelo Youtube.

Como chega Portugal

A seleção portuguesa inegavelmente voltará a contar com sua equipe titular nas oitavas de final contra a Eslovênia. O técnico Roberto Martínez poupou seus principais jogadores no último jogo da fase de grupos, já que Portugal, afinal, estava classificado para a fase final.

Após escalar um time quase todo reserva na derrota por 2 a 0 contra a Geórgia, Roberto Martínez retorna para as oitavas de final com todos os seus titulares, incluindo Vitinha, Bernardo Silva, João Cancelo e Rafael Leão, que estava suspenso na última rodada. Cristiano Ronaldo, que enfrenta uma longa seca de gols nesta competição pela seleção portuguesa, será a principal referência no ataque. Gonçalo Ramos continua aguardando uma oportunidade de entrar entre os titulares.

Como chega a Eslovênia

A Eslovênia, por sua vez, manterá a base dos três primeiros jogos da Eurocopa, realizando apenas uma mudança necessária na lateral esquerda: Jure Balkovec substitui Erik Janza. Sem grandes mudanças, portanto, o técnico da Eslovênia, Matjaz Kek, mantém sua confiança na dupla de ataque formada por Andraz Sporar e a promessa Benjamin Sesko. Apesar disso, ambos ainda não marcaram na Eurocopa.

Por fim, o goleiro Jan Oblak, que já atuou na liga portuguesa e conquistou vários títulos com o Benfica, deverá ser bastante exigido no gol esloveno. A única alteração esperada, sendo assim, é a entrada de Jure Balkovec no lugar de Erik Janza na lateral esquerda.

PORTUGAL X ESLOVÊNIA

Eurocopa 2024 – Oitavas de final

Data e horário: 1/7/2024, 16h (de Brasília)

Local: Deustche Bank Arena, Frankfurt (ALE)

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.

ESLOVÊNIA: Oblak; Zan Karnicnik, Drkusic, Jaka Bijol, Balkovec; Petar Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Jan Mlakar; Andraz Sporar, Benjamin Sesko. Técnico: Matjaz Kek.

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Assistentes: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Portugal x Eslovênia: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.