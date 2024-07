Novo xodó da torcida, JP comemora sequência no Vasco

O meia JP vai se tornando um novo xodó do torcedor do Vasco. Mais conhecido entre os torcedores que acompanham a base, o jogador de 19 anos não sentiu a pressão da responsabilidade nas partidas recentes, em que vem ganhando oportunidades no profissional.

Após o empate por 1 a 1 com o Botafogo, em São Januário, no último sábado (29), o jovem comemorou a fase que vive. Na zona mista na saída do estádio, ele revelou o sentimento de estar atuando com frequência.

“Estou muito feliz pelo momento, recebendo oportunidades. Trabalhei muito na base para isso, estou acostumado com pressão desde cedo. Quando tinha 13 anos vinha a São Januário assistir ao Vasco. Estou feliz, mas não satisfeito, porque a gente entra para ganhar”, disse.

LEIA MAIS: Interino do Vasco, Rafael Paiva explica saída de Payet contra o Botafogo

JP contratou uma consultoria tática, e também faz outros tipos de acompanhamento fora do Vasco, demonstrando, assim, dedicação à profissão. Ele revela que isso o ajuda em vários momentos.

“Busco sempre trabalhar dentro e fora do Vasco, complementar é sempre bom. Ajuda minha parte tática e minha parte física. Assisto aos vídeos dos jogos e dos treinos, trabalho minha parte física, mas só para somar ao que já é feito dentro do clube”, disse.

JP surgiu no Brasileirão

Após ter atuado 16 minutos contra o Grêmio (na estreia do Brasileirão), ele “sumiu” do time, só voltando a ser utilizado no empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, pela nona rodada – como titular, aliás.

Manteve a titularidade diante do Juventude, mas, nas duas ocasiões, jogou numa posição mais adiantada, como meia – ele é segundo volante. Contra o São Paulo, entrou na segunda metade da etapa final e deu sua primeira assistência no profissional. No sábado, contra o Botafogo, foi titular, desta vez na posição de origem, e, novamente, arrancou elogios do torcedor cruz-maltino.

O Vasco de JP volta a campo já nesta quarta-feira (3), quando recebe, novamente em São Januário, o Fortaleza, desta vez pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Novo xodó da torcida, JP comemora sequência no Vasco apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.