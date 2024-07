Bolívia x Panamá: onde assistir, escalações e arbitragem

Bolívia e Panamá jogam nesta segunda-feira (1/7), às 21h (de Brasília), pela última rodada do Grupo C da Copa América. O duelo será no Orlando City Stadium, na Flórida. Os panamenhos estão com três pontos e uma grande chance para avançarem às quartas. Afinal, são favoritos e, mesmo com os mesmos três pontos dos EUA, sabem que os americanos terão um confronto complicado com o líder Uruguai e podem tropeçar. Já a Bolívia perdeu seus dois jogos e está com zero. Mas ainda tem chance matemática de classificação. Porém, para começar, tem de vencer o Panamá por 3 a 0. E, ainda, torcer para que o Uruguai goleie os americanos a partir de 4 a 0.

Este jogo tem um fator relevante. Afinal, pela primeira vez na história da Copa América, toda a equipe de arbitragem no campo é formada por mulheres (exceto no VAR). E o Brasil está representado pela árbitra Edina Alves e uma das auxiliares, Neuza Back.

Onde assistir

O canal SporTV2 transmite a partir das 22h (de Brasília).

Como está a Bolívia

A Bolívia venceu apenas um dos seus últimos 33 jogos em Copa América e perdeu os últimos 14. O técnico brasileiro Zago espera que o time consiga acabar com este jejum diante dos panamenhos e se despeça da competição com um bom resultado. Afinal, com chance apenas matemática, a vaga seria um milagre. Zago deve fazer várias alterações, procurando deixar o time um pouco mais ofensivo. Assim, não será surpresa se ele escalar César Menacho e Bruno Miranda, ou mesmo Ramallo no ataque.

Como está o Panamá

O técnico Christiansen Tarin não terá um de seus principais jogadores. Afinal, o apoiador Carrasquilla, um dos mais regulares de sua seleção nas duas primeiras rodadas, foi expulso na vitória sobre os Estados Unidos. Dessa forma, cumprirá suspensão. Sem ele, o técnico tem duas opções. Pode entrar com Rodríguez ou Ayarza. Mais uma vez ele deixará apenas um jogador mais avançado, Fajardo, autor do gol da vitória sobre os americanos.

BOLÍVIA X PANAMÁ

3ª rodada do Grupo C da Copa América

Data e horário: 1/7/2024, 21h (de Brasília)

Local: Orlando City Stadium

BOLÍVIA: Viscarra; Jesús Sagredo, Luis Haquín e José Sagredo; Leonel Justiniano; Héctor Cuellar, Roberto Fernández, Fernando Saucedo e Robson Matheus; César Menacho e Bruno Miranda.

PANAMÁ: Mosquera; Murillo, Fariña, Miller, Cordoba e Davies; Rodríguez (Ayarza), Martinez, Blackman e Barcenas; Fajardo. Técnico: Christiansen Tarin

Árbitra: Edina Alves (BRA)

Auxiliares: Neuza Back (BRA) e Mary Blanco (COL)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bolívia x Panamá: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.