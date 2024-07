Jandrei recebe apoio do elenco do São Paulo

Neste domingo (30/6), o São Paulo derrotou o Bahia por 3 a 1, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos personagens do Tricolor foi o goleiro Jandrei, que saiu de campo ovacionado pelo torcedor são-paulino.

Logo depois da falha na rodada passada diante do Criciúma, Jandrei foi colocado em xeque. Os torcedores pediram a sua saída e o vaiaram na saída do gramado. Porém, o técnico Luis Zubeldía não mexeu na posição e deu moral ao arqueiro.

Agora, com a vitória e a atuação positiva, principalmente no segundo tempo, a confiança do jogador deve voltar a subir. A principal defesa veio na etapa final, quando ele pegou uma cabeçada no contrapé e levou o torcedor ao delírio.

Na saída de campo, o atacante Luciano não escondeu a sua admiração pelo colega e garantiu que o elenco confia no goleiro. “O Jandrei é um cara que trabalha, que nos ajudou em outros jogos e pôde nos ajudar com a defesa ali, trabalha bastante, tem a confiança de todos e é o mínimo que podemos fazer por ele, às vezes as coisas não saem como a gente, às vezes não estamos bem, mas hoje pôde fazer a defesa, demos a moral pra ele e espero que ele continue assim”.

Vale citar, que Jandrei está como titular do Tricolor devido a presença de Rafael na Seleção Brasileira. Sendo assim, ele só retoma ao posto de reserva quando o principal retornar da Copa América.

