Athletico encerra sequência negativa e vence o Vitória no Barradão

O Athletico foi até Salvador, neste domingo (30), e saiu com um importante triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, pela 14ª rodada do Brasileirão. Encerrando, assim, a sequência de quatro jogos seguidos sem ganhar na temporada. Julimar, no segundo tempo, foi o autor do gol, que eleva o Furacão para a quinta posição do torneio nacional.

O jogo

O técnico Thiago Carpini, do Vitória, sofreu um golpe logo no início. Isso porque Osvaldo, logo aos 5′, sofreu desconforto na coxa e saiu para a entrada de Zé Hugo. No lance em questão, o Athletico criou a melhor chance de todo o primeiro tempo. Leo Godoy viu a bola sobrando na grande área e soltou uma pancada, mas Lucas Arcanjo fez uma ótima defesa.

A oportunidade de maior perigo do Vitória foi em lance sem querer, com cruzamento da direita de Matheuzinho que quase entrou direto. Léo Linck só observou a bola passar raspando o travessão.

Na etapa final, o Vitória cresceu com as mudanças. Afinal, Janderson entrou bem (de novo) e começou a aprontar no ataque dos mandantes. O goleiro Léo Linck, porém, estava atento, não cedendo às oportunidades criadas.

Aos 33′, Pablo desperdiçou grande chance do Furacão. Após confusão de Wagner Leonardo e Caio Vinícius dentro da própria área, a bola sobrou para o camisa 92, que, de carrinho, mandou para fora. Pouco depois, aos 36′, no entanto, o CAP chegou ao seu gol. Kaíque Rocha serviu Julimar, que chutou de direita, na saída de Arcanjo, garantindo a vitória dos visitantes em Salvador e encerrando o jejum de quatro jogos sem vitórias.

Próximos passos

O revés deixa o Vitória na 15ª posição, com 12 pontos, um a mais que o Atlético-GO, time que abre, assim, a zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Leão é contra o Corinthians (19º), na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é na quinta-feira (4), às 20h (de Brasília).

Enquanto isso o Furacão, que sobe para a quinta colocação, com 22 pontos, retorna à Ligga Arena, onde recebe, na quarta (3), o São Paulo (sexto), pela 14ª rodada, às 21h30 (de Brasília), em jogo de seis pontos.

VITÓRIA 0 x 1 ATHLETICO

Brasileirão-2024 – 13ª rodada

Data e horário: domingo, 30/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Gol: Julimar, 36’/2ºT (0-1)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo (Raul Cáceres, 33’/2ºT), Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira (Rodrigo Andrade, intervalo), Luan Santos e Léo Naldi; Matheusinho (Janderson, intervalo), Osvaldo (Zé Hugo, 8’/1ºT) e Alerrandro (Erick Castillo, 25’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini

ATHLETICO: Léo Linck; Léo Godoy, Kaíque Rocha, Thiago Heleno (Gamarra, intervalo) e Esquivel; Fernandinho (Erick, intervalo), Gabriel, Christian (Emersonn, 16’/2ºT), Bruno Zapelli (Zé Vitor, 35’/2ºT) e Julimar (Di Yorio, 44’/2ºT); Pablo. Técnico: Juca Antonello (interino)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ-FIFA)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Léo Naldi, Zé Hugo, Caio Vinícius (VIT); Bruno Zapelli, Pablo (CAP)

Cartões vermelhos: –

