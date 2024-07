Auxiliar diz que São Paulo fez sua melhor partida no ano e enaltece Jandrei

O São Paulo teve boa atuação e bateu o Bahia por 3 a 1, neste domingo (30), no MorumBIS, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Zubeldía, suspenso, o Tricolor foi comandado por Maxi Cuberas, que elogiou o desempenho da equipe e disse que a equipe fez a melhor partida na temporada.

“Primeiro, muito contente pelo funcionamento da equipe. Estou agradecido pela vitória com a nossa torcida que nos apoiou desde o primeiro minuto. Isso foi muito importante para a equipe. Obviamente, que enfrentamos uma grande equipe, que veio com boa confiança, tem um bom elenco e um bom treinador. Quero felicitar aos nossos jogadores, que fizeram um bom jogo. Sabíamos que em algum momento, o rival poderia nos complicar, mas acredito que a equipe se comportou bem”, disse o auxiliar, que prosseguiu.

“Foi um bom jogo, completo. Quero felicitar os jogadores porque aplicaram tudo o que pretendíamos do ponto de vista tático e físico de forma inteligente. Tivemos um dia a menos de recuperação contra um adversário muito forte. No geral, pode-se dizer que foi o melhor jogo nosso desde que chegamos. Mas, no geral, tivemos bons jogos com o time organizado”, completou.

Auxiliar do São Paulo também enaltece Jandrei

Além de elogiar o desempenho da equipe, Maxi fez questão de enaltecer também a atuação de Jandrei. O goleiro terminou o jogo sob aplausos e teve seu nome gritado pela arquibancada, após ter sofrido uma enxurrada de críticas na última partida.

“Sabemos que o jogador se prepara e convive com momentos emocionais no futebol. Cada derrota golpeia e te derruba, mas acontece. O Jandrei tem experiência, teve situações boas e ruins. Está preparado para isso. Teve um bom desempenho e, por isso, foi ovacionado quando fez a defesa no fim. Nós confiamos no elenco e no time, acreditamos que somos competitivos. O treinador não teve dúvidas em manter o Jandrei no elenco”, finalizou Maxi.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (3), para enfrentar o Athletico Paranaense, às 21h30, na Ligga Arena, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro.

