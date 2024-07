Fluminense iguala sua pior sequência de derrotas na história do Brasileiro

O Fluminense não consegue reagir no Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe sofreu o sexto revés consecutivo na competição, desta vez para o Grêmio por 1 a 0, no Centenário, em Caxias do Sul. Com isso, o clube igualou sua pior sequência de derrotas consecutivas na história deste campeonato, que era de 2003.

Só em junho, o Tricolor teve um empate e seis derrotas, estufando a rede em apenas duas oportunidades, com nove gols sofridos. Além disso, teve sua meta vazada em todas as treze rodadas até aqui e segue na lanterna, com apenas seis pontos.

Antes disso, a pior marca era a de 2003, justamente na primeira edição de pontos corridos. Na ocasião, as derrotas foram para Ponte Preta, São Paulo, Coritiba, Santos, São Caetano e Juventude. Nesta temporada, aliás, o time não consegue reagir e perdeu em sequência para Botafogo, Atlético-GO, Cruzeiro, Flamengo, Vitória e Grêmio.

Na próxima rodada, a equipe carioca mede forças com o Internacional na quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada. Por fim, a diretoria fez uma promoção visando ter casa cheia para tentar voltar a vencer na competição, algo que não acontece desde o dia 20 de abril.

Confira a sequência negativa de 2003

1 – Ponte Preta 3 x 0 Fluminense (Renato Gaúcho)

2 – Fluminense 1 x 3 São Paulo (Gilson Gênio)

3 – Coritiba 3 x 0 Fluminense (Gilson Gênio)

4 – Fluminense 1 x 4 Santos (Joel Santana)

5 – São Caetano 2 x 0 Fluminense (Joel Santana)

6 – Juventude 2 x 1 Fluminense (Joel Santana)

