Empréstimo de Moscardo chega ao fim; volante deixa o Corinthians rumo ao PSG

Chegou ao fim, nesta segunda-feira (1), a passagem de Moscardo pelo Corinthians. O jogador estava emprestado ao Timão pelo Paris Saint-Germain até o dia 30 de junho. Assim, ele se despede do clube onde foi revelado e vai se apresentar ao clube francês no dia 15 de julho para a pré-temporada europeia.

Moscardo foi emprestado ao Timão para se recuperar de cirurgia no pé esquerdo. Quando fazia exames para assinar com o PSG, o volante teve diagnosticado um problema no local e passou por uma operação para correção da lesão. Assim, ele fez sua recuperação no CT Joaquim Grava e também na Academia Aspetar, do Qatar, que serve ao PSG.

O Corinthians tentou a prorrogação do empréstimo, primeiro até o final da temporada. Depois, até o início da pré-temporada europeia. Contudo, o PSG vetou a ideia e deseja ter o jogador já na França nos próximos dias. A ideia do Timão é que ele fosse uma opção para António Oliveira até a abertura da janela de transferência.

Neste retorno, o volante atuou em duas partidas: além de ser titular contra o São Paulo, Moscardo jogou no empate por 2 a 2 com o Atlético-GO. Contudo, nas últimas três partidas ficou apenas como opção e não saiu do banco de reservas.

Quanto o PSG investiu por Moscardo

O PSG investiu 20 milhões de euros fixos (cerca de R$ 120 milhões), além de outros dois milhões de euros por metas para contratar o jogador. Aliás, o Timão ainda receberá mais R$ 12 milhões se Moscardo cumprir metas pré-estabelecidas no contrato.

Moscardo deixa o Corinthians um ano depois de estrear como profissional. Aliás, foram 27 jogos pelo clube, sendo 22 deles como titular, e um gol marcado.

