Após mudança no modelo de negócio, Coutinho chegará por empréstimo ao Vasco

Após longa negociação, o Vasco encaminhou o acerto com Philippe Coutinho, do Aston Villa, por empréstimo de um ano. Nas últimas semanas, o jogador, que chegou a se aproximar de uma rescisão, viu o modelo de negócio sofrer alterações e não virá em definitivo. A informação é do portal ESPN.

Isso acontece, pois o Aston Villa fez um alto investimento na contratação do meio-campista e optou por não rescindir o contrato que vai até junho de 2026. Diante deste contexto, o Cruz-Maltino terá opção de compra ou de um novo empréstimo para clubes brasileiros depois desse período de um ano.

A partir de agora, o Vasco não tem mais empecilhos para anunciar o jogador, algo que deve acontecer ao longo desta semana. Com muita identificação com o clube carioca, o meio-campista sempre deixou claro que gostaria de retornar ao futebol brasileiro, sobretudo a instituição que o revelou.

Em meio à negociação, o clube de São Januário atendeu as exigências de Coutinho e encaminhou as contratações do volante Souza e do meia-atacante Alex Teixeira, também crias da divisão de base cruz-maltina

Identificação e clube do coração

O cria da Colina mostrou que já está de olho nos craques cruz-maltinos e passou a seguir o francês Payet e o argentino Vegetti. Caso confirme seu retorno, o meio-campista só poderá atuar a partir de 10 de julho, quando abre a janela. O menino Gui, símbolo da torcida do Vasco, postou uma foto com Souza, Alex Teixeira e Philippe Coutinho. A imagem deixou a torcida eufórica nas redes sociais.

Quando ainda tinha 16 anos, Coutinho assinou com a Inter Milão. Antes disso, marcou cinco gols em 44 jogos com a camisa vascaína e foi para a Itália quando completou 18 anos, em 2010. Além disso, chegou a ser emprestado ao Espanyol, antes de acertar sua ida ao Liverpool, onde viveu seu melhor momento – entre 2013 e 2018.

Em janeiro de 2018, o Barcelona pagou 145 milhões de euros (R$ 568 milhões na cotação da época) ao Liverpool para contratar o meia. No clube catalão, porém, o jogador não se firmou e acertou seu empréstimo para o Bayern de Munique, pelo qual ganhou a Champions em 2019/20. Por fim, ele se transferiu para o Aston Villa no início de 2022 e atuou, por empréstimo, no Al-Duhail no ano seguinte.

O post Após mudança no modelo de negócio, Coutinho chegará por empréstimo ao Vasco apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.