Rodrigo deixa o Vasco e assina com o Bandirmaspor, da Turquia

Após acertar a rescisão de contrato com o Vasco, Rodrigo, de 22 anos, já tem um novo destino na carreira. Afinal, o volante acertou sua ida para o Bandirmaspor, da Turquia. O clube, inclusive, já fez o anúncio oficial, com a assinatura de contrato por três temporadas.

“Bem-vindo, Rodrigo! O jogador de futebol profissional Rodrigo Alves de Holanda Santos assinou contrato de 3 anos”, publicou o Bandirmaspor nas redes sociais.

Vale lembrar que o atleta tinha contrato com o clube carioca até novembro de 2025, porém estava fora dos planos para a sequência da temporada. Nos primeiros meses do ano, quando a equipe disputava o Campeonato Carioca, o volante treinou separadamente do restante do elenco.

HOŞ GELDİN RODRIGO! Profesyonel futbolcu Rodrigo Alves de Holanda Santos ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. 04.06.2002

Orta Saha

55 Maç, 2 Gole Katkı

Vasco Da Gama, Londrina pic.twitter.com/DnfnWdJixW — Teksüt Bandırmaspor (@Bandirmaspor) July 1, 2024

Revelado nas divisões de base do Vasco, Rodrigo atuou pelo Londrina no segundo semestre de 2023, por empréstimo. Já nesta temporada, chegou a estar entre os relacionados em duas partidas pelo Estadual, a última no dia 21 de janeiro, contra o Sampaio Corrêa, entretanto logo ficou fora dos planos e, enfim, acertou sua saída.

