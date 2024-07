Saiba por quanto tempo Gabigol deve desfalcar o Flamengo

A permanência de Gabigol no Flamengo beira mais o utópico que o factual. O Rubro-Negro se mostrou permissivo ao desejo do staff, pela saída imediata, e decidiu cortar o atacante da viagem para Belo Horizonte – aonde encara o Atlético-MG, na quarta-feira (03). Apesar de ser uma análise jogo a jogo, é provável que o camisa 99 não atue nas duas próximas semanas.

O departamento de futebol entende que a situação de Gabigol deverá ser ponderada a cada jogo, mas o retorno antes do prazo só ocorreria em duas situações. A primeira – e mais improvável – em caso de reviravolta nas tratativas pela renovação de contrato. A segunda, por sua vez, se tiver algum problema com Pedro – seja por lesão ou suspensão.

O Flamengo entende que essas duas semanas serão cruciais para clarear o futuro de Gabigol. Ou seja, se o staff conseguirá uma proposta satisfatória para negociá-lo na próxima janela – que abre no dia 10 de julho. Caso contrário, o camisa 99 permanecerá no Rubro-Negro até o fim do contrato, em dezembro de 2024. A informação é do Globo Esporte.

Gabigol pode permanecer no Flamengo

A continuidade de Gabriel Barbosa é improvável, mas não impossível. Isso porque o Flamengo, na figura do VP Marcos Braz, garantiu que Gabigol só deixará o clube nesta janela em caso de recompensa financeira. Ao contrário, cumprirá o contrato até dezembro de 2024.

“O Flamengo não está abrindo mão do Gabriel. O Flamengo ainda tem contrato com o Gabriel até 31/12. Caso não seja viável nessa próxima semana ou na outra a saída dele, ele continuará aqui no Flamengo fazendo o que tem de fazer e exercendo o contrato até o final. Não quer dizer que a gente vai abrir mão. A renovação continua muito difícil”, disse Marcos Braz na zona mista após a vitória sobre o Cruzeiro, no último domingo (30).

Flamengo embarca sem Gabigol

Como resultado, o Flamengo encara o Atlético-MG com mais um desfalque ofensivo na equipe. O duelo entre cariocas e mineiros acontece na próxima quarta-feira (03), às 21h30, na Arena MRV, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, por sinal, lidera a competição com 27 pontos.

Em contrapartida, o técnico Tite pode celebrar o retorno de Erick Pulgar ao time, visto que o Chile acabou eliminado da Copa América ainda na fase classificatória. De Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña permanecem à disposição do Uruguai e seguem como baixa.

