Corinthians x Palmeiras: quem vendeu mais para a Europa?

Palmeiras e Corinthians duelam, nesta segunda-feira (1), pela 13ª rodada do Brasileirão, às 20h, no Allianz Parque. O jogo opõe clubes em momentos totalmente distintos, dentro e fora de campo. O Timão vive turbulência com a administração de Augusto Melo e luta na parte de baixo da tabela, enquanto o Alviverde tem tranquilidade na gestão e está no G4 do Campeonato Brasileiro.

Em comum, os times estão entre os maiores faturamentos do futebol brasileiro e ficam apenas atrás do Flamengo. Uma parcela das receitas se refere à venda de jogadores, algo que os clubes contam anualmente em seus balanços. Se tratando apenas de saídas para a Europa, o levantamento do “Bolavip” mostra que o Corinthians vendeu mais atletas nos últimos dez anos, mas perde por muito em números absolutos.

Corinthians fez seis vendas a mais ao Velho Continente

Dentro do período, a partir de 2015, o Corinthians negociou 30 jogadores para clubes da Europa, enquanto o Palmeiras vendeu 24. Os campeonatos que o Timão negociou mais atletas foram o italiano (7) francês (5) e português (5), enquanto o Alviverde vendeu mais para o português (5), ucraniano (4) e espanhol, inglês e italiano (3).

Palmeiras faturou R$ 522 milhões a mais

O Palmeiras vendeu menos para a Europa, mas fez negociações muito mais rentáveis. Foram nove atletas com preço superior a 10 milhões de euros (R$ 59,8 milhões), enquanto o Corinthians teve apenas quatro. Se tratando de cifras iguais ou superiores a 20 milhões de euros (R$ 119,6 milhões), o Timão teve apenas Gabriel Moscardo, enquanto o Alviverde teve Gabriel Jesus, Danilo, Luis Guilherme e Endrick. O montante palmeirense em 10 anos soma R$ 1,4 bilhão, enquanto o corintiano é de R$ 951 milhões.

Top-10 vendas para a Europa nos últimos 10 anos

1° Endrick (Palmeiras) – Real Madrid – R$ 285 milhões

2° Luis Guilherme (Palmeiras) – West Ham – R$ 138 milhões

3° Gabriel Moscardo (Corinthians) – Paris Saint-Germain – R$ 120 milhões

4° Danilo (Palmeiras) – Nottingham Forest – R$ 113,8 milhões

5° Pedrinho (Corinthians) – Benfica – R$ 113,9 milhões

6° Gabriel Jesus (Palmeiras) – Manchester City – R$ 109,4 milhões

7° Artur (Palmeiras) – Zenit – R$ 90 milhões

8° Viña (Palmeiras) – Roma – R$ 82,5 milhões

9° Murillo (Corinthians) – Nottingham Forest – R$ 68,2 milhões

10° Mina (Palmeiras) – Barcelona – R$ 52,2 milhões

(Foi levado em conta o câmbio do ano da venda)

*Empréstimos de atletas, transferências sem custo e transferências ainda não realizadas não foram considerados. Os dados foram obtidos no site Transfermarkt.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians x Palmeiras: quem vendeu mais para a Europa? apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.