Real Madrid planeja apresentar Mbappé dois dias após final da Eurocopa

Com a chegada de julho, Kylian Mbappé é oficialmente jogador do Real Madrid no papel. No entanto, a torcida merengue terá que esperar mais um pouco para acompanhar de perto o novo atleta de seu estrelado elenco. Afinal, o atacante segue com a França na disputa da Eurocopa 2024.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o clube marcou para 16 de julho, dois dias após a final do torneio continental a apresentação oficial do craque francês. Nesta segunda-feira (1), o atleta entra em campo com a França para medir forças com a Bélgica pelas oitavas de finais, às 13h (de Brasília), em Dusseldorf.

Dessa forma, a diretoria do Real já pode ao menos trabalhar ao lado da comissão técnica da seleção francesa para cuidar da recuperação da fratura no nariz do atacante. O problema no local aconteceu na estreia pela Euro, contra a Áustria. Na sequência, não esteve em campo diante da Holanda e atuou utilizando uma máscara de proteção contra a Polônia.

Fratura e nova temporada

Mesmo com a fratura, Mbappé não operou o nariz, mas o técnico da França, Didier Deschamps, já informou que o jogador precisará de uma intervenção cirúrgica após o torneio. Com isso, a partir desta segunda-feira (1), o Real Madrid já pode buscar de forma oficial mais informações sobre a situação do craque.

Logo após a Euro, o jogador deve ganhar alguns dias de folga. Assim, não deve participar dos amistosos de pré-temporada já agendados, contra Milan, dia 31 de julho, Barcelona, dia 3 de agosto, e Chelsea, dia 6. Por fim, o primeiro jogo oficial da equipe merengue acontece dia 14 de agosto, pela Supercopa da Uefa, contra a Atalanta, em Varsóvia.

