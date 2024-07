Fluminense encaminha acerto com o treinador Mano Menezes

Em meio à crise na temporada, com seis derrotas seguidas no Brasileirão, o Fluminense encaminhou a contratação de um novo treinador. Trata-se Mano Menezes, que aceitou a oferta tricolor nesta segunda-feira (1) e terá a missão de fazer a equipe, atual campeã da Libertadores, reagir e fugir da zona de rebaixamento. A informação é do portal “ge”.

O intuito da diretoria do presidente Mário Bittencourt é uma mudança na filosofia de jogo, visto que o time ficou dois anos sob a batuta do estilo de Fernando Diniz. Apesar do sucesso, o elenco não conseguiu mais reencontrar o bom futebol da temporada passada, quando ergueu os troféus do Carioca, Libertadores e da Recopa Sul-Americana, este já em 2024.

Em entrevista coletiva da última terça-feira, o presidente Mário Bittencourt afirmou que a tendência era a continuidade de Marcão até o fim da temporada. No entanto, internamente avaliou a necessidade de uma nova rota para fortalecer o grupo e revigorar o ambiente e o lado psicológico dos jogadores.

O perfil do novo comandante, portanto, é alguém que tenha um bom histórico na competição nacional e que seja experiente para facilitar a gestão do grupo. Para a atual gestão, Mano se enquadra neste perfil e também já teve sucesso na luta contra o rebaixamento à frente do Corinthians, recentemente.

As conversas aconteceram no final de semana, e o treinador está disposto a aceitar o desafio. Em conversas com o presidente do clube, Paulo Angioni e Fred, mostrou as mudanças que acha necessária para fazer com que o elenco reencontrar o equilíbrio e reaja o mais rápido possível.

Experiente e com nova filosofia

Nascido em Rio Pardo, Luiz Antônio Venker Menezes tem 62 anos. Ao longo da carreira, já conquistou três títulos da Copa do Brasil. Foram no comando do Corinthians, em 2008, e dois com o Cruzeiro, em 2017 e 2018. Além disso, também tem os títulos dos Estaduais do Rio Grande do Sul (2), São Paulo e Minas Gerais (2).

Por fim, Mano também teve uma passagem pela Seleção Brasileira. Foi em 2010, quando comandava o Corinthians e aceitou o convite após negativa de Muricy Ramalho, que era o treinador do Fluminense na época. O comandante nunca treinou o Tricolor, e no Rio de Janeiro passou pelo Flamengo, em 2013.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense encaminha acerto com o treinador Mano Menezes apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.