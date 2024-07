Rossi pede paciência da torcida com Lorran: ‘o jogo tem 100 minutos’

A vitória do Flamengo por 2 a 1 em cima do Cruzeiro, no Maracanã, contou com uma noite apagada de Lorran, jogador revelado pelo clube carioca. A atuação do jovem, aliás, que foi substituído no intervalo, deixou os torcedores na bronca. Ele, inclusive, foi vaiado na reta final do primeiro tempo. Dessa forma, o goleiro Rossi, um dos líderes da equipe, pediu o apoio dos torcedores com o Garoto do Ninho.

“O grupo fez um grande trabalho para se preparar para esse momento aqui. Mas quero falar uma coisa: acho que não é necessário vaiar um jogador nesse momento em que a gente está fazendo um grande esforço. Ainda mais um jogador como o Lorran, que tem só 17 anos, está ajudando muito a gente e foi muito importante na sequência. Tem que apoiar. O torcedor tem que saber que o jogo tem 100 minutos, temos 100 minutos para ganhar”, disse Rossi na zona mista do Maracanã.

Tite faz menção a Zico ao defender Lorran de críticas no Flamengo

Identificação de Rossi com o Flamengo

Rossi se tornou um rubro-negro em campo. Nas redes sociais, torcedores repercutem as comemorações do goleiro nos gols do time carioca. Apesar da sua timidez, o argentino vem, cada vez mais, se adaptando ao modo “flamenguista”. Ele abordou essa temática após a vitória contra o Cruzeiro.

“A identificação com o clube eu acho que é muito boa. A verdade é que eu talvez não seja uma pessoa que demonstra muito, mas eu sempre quero ganhar. Cheguei aqui para ganhar, isso é o mais importante. A gente sabe que no Flamengo tem que ganhar. Então quando o time precisa da minha ajuda na bola aérea, na defesa ou no que seja necessário é importante estar aí para ajudar o time. Por isso eu sempre vou falar: é um trabalho de grupo, um trabalho de equipe que começa defendendo lá na frente e continua até atrás”, explicou.

