Botafogo recebe jogadores que retornam de empréstimo

Sete jogadores que estavam emprestados a outros clubes retornaram ao Botafogo nesta segunda-feira (1). A saber: Borges (lateral-direito), Sampaio (zagueiro), Mezenga (zagueiro), Segovinha (meia-atacante), Sauer (meia-atacante), Carlos Alberto (atacante) e Lopes (atacante).

Caso o Botafogo tenha o interesse em contar com alguns destes nomes, eles só poderão entrar em campo no dia 10 de julho. A data marca a abertura da janela de transferências internacionais. O técnico Artur Jorge, no entanto, não gosta de trabalhar com elencos inchados.

Rebaixados para a Segunda Divisão da Bélgica, Sampaio, Segovinha e Carlos Alberto chegam do RWD Molenbeek, clube que também pertence ao sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor. Dois deles, serão avaliados pela comissão técnica do comandante bracarense.

Sauer também está de volta e já avisou que tem lenha para queimar no Mais Tradicional. No entanto, na Turquia, pelo Rizespor, marcou apenas um gol e deu uma assistência em 34 partidas. Não chega, portanto, com muita moral pelo histórico recente. Além disso, seu salário é alto.

Na defesa central, Mezenga, ex-Tondela (POR), não tem grandes perspectivas neste elenco e se reapresenta em cenário de indefinição.

Já no ataque, Lopes conta com uma situação diferente. Ele retorna somente para rescindir o contrato com o Botafogo. O jogador ficará no Santa Cruz, clube que está de volta à elite do futebol português em 2024/2025. Os patrícios compraram o jogador em definitivo.

Borges também vai meter o pé. Ele renovou até o fim do ano com o América-MG. Ou seja, não joga mais com a camisa do Botafogo.

