Acordo com Mano Menezes causa reações distintas em torcedores do Fluminense; veja repercussão

O Fluminense escolheu seu potencial audaz na luta contra o rebaixamento: Mano Menezes. A decisão do clube, no entanto, causou emoções e reações controversas entre torcedores nas redes sociais. O sinal verde do técnico à proposta do Tricolor mobilizou o X, antigo Twitter, e passou longe da concordância entre arquibancada e dirigentes.

Entre a predominância negativa ao nome de Mano Menezes, alguns tricolores apostaram no ‘pragmatismo’ do técnico para dar vida ao Fluminense na Série A do Brasileirão. Há quem aposte no método do treinador para alcançar outro resultado notável em sua trajetória.

“Não gosto do Mano Menezes, mas o pragmatismo dele já alcançou bons resultados em alguns times. Se esse retranqueiro livrar a gente do rebaixamento, está ótimo”, escreveu Gabriel Miranda, torcedor do Fluminense.

As reações predominantes, no entanto, foram mais céticas. Inclusive, o nome de Mano Menezes chegou a figurar entre os mais mencionados nas redes sociais durante a tarde desta segunda-feira (01). Muitos tricolores confrontaram os perfis do novo técnico com o de Fernando Diniz, que deixou o clube sete meses após o título inédito da Libertadores.

Mano Menezes no Fluminense: repercussão

Oito meses atrás o Fluminense ganhou a Libertadores e agora o nosso técnico é o Mano Menezes pic.twitter.com/4hKpwKfW1Y — Central FLUMINENSE (@PerfilDaCentral) July 1, 2024

A gente tá tendo um ano de Vasco, que coisa bizarra. Até sem jogar o time perde. Perdemos com a renovação do Marlon sábado, perdemos domingo em campo e hoje perdemos com a notícia do mano Menezes. Pqp. — Caio (@caiocboo) July 1, 2024

Acho que uma galera vai voltar a ser titular com o Mano Menezes. Guga e Ganso. Pelo que parece, também não gosta de volante mole: Martinelli banco. Vai precisar de um 9 alto para o protocolo chuveirinho no 0x0. Que busque o Pedro Raul. Vamos juntos, professor! — Corneta Fluminense (@cornetadoffc) July 1, 2024

Mano Menezes vai salvar a gente https://t.co/Q0tHtUjw3a — Lorransen (@Lorransenffc) July 1, 2024

