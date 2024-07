Bruno Guimarães faz apelo por união na Seleção: ‘queremos 100% da população’

Após se declarar aos torcedores, Bruno Guimarães voltou a falar, no domingo (30), sobre a relação da Seleção com os brasileiros. Em coletiva de imprensa, o meio-campista detalhou a pressão que os jogadores sofrem por resultados com a Amarelinha, mas reforçou que os atletas estão conseguindo atingir a expectativa.

“Quando vestimos a camisa da Seleção Brasileira, existe a pressão de sempre ganhar. Como não ganhamos as Copas dos últimos anos, é uma pressão a mais. Queremos trazer a torcida para perto, não que não estejam, mas queremos 100% da população. Sabemos que é difícil, mas estamos aqui por eles”, iniciou Bruno Guimarães.

“Quando era criança fui apaixonado pelo Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Queremos fazer isso com o Vini, Rodrygo. Queremos marcar nosso nome na história também e não existe a gente contra a torcida. Assim, é todo mundo junto, em uma caminha só. Acho que estamos conseguindo trazer a torcida para perto”, completou.

Vitória contra o Paraguai

Para Bruno Guimarães, a vitória contra o Paraguai faz parte deste processo, de confiança ao time.

“Estou confiante com o nosso desempenho coletivo e individual. Foi uma grande partida. Nos traz de volta a confiança que estávamos precisando depois que bater na trave literalmente no primeiro jogo. Estamos felizes por vencer e jogar bem”, explicou.

A Seleção Brasileira encara, na noite de terça-feira, a Colômbia, pela última rodada da fase de grupos. O confronto, em Santa Clara, definirá o primeiro lugar na chave.

