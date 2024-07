Corinthians negocia contratação de atacante da seleção uruguaia

O Corinthians abriu negociações para contratar o atacante Brian Rodríguez, de 24 anos, que pertence ao América do México. Atualmente, o jogador está com a seleção do Uruguai, na disputa da Copa América, nos Estados Unidos. A informação foi dada primeiramente pelo site ”Meu Timão”.

A negociação é tratada com cautela e também como muito complicada pelo Alvinegro. Afinal, o atacante tem mais dois anos de contrato no México, interessa a outros clubes e não é barato. Os mexicanos desembolsaram 6 milhões de dólares para contratá-lo do Los Angeles FC, em 2022 e só vai liberar o atleta se conseguir recuperar o investimento.

Por conta dos problemas externos e também financeiros vividos pelo Corinthians em 2024, o clube ainda trata com muita cautela o assunto. A diretoria sabe que precisa investir para fortalecer o elenco para o restante da temporada, mas sem fazer nenhuma loucura.

Braian Rodríguez é um jogador que costuma atuar pelo lado esquerdo do ataque. Na última temporada, com a camisa do América do México, ele fez 40 partidas, com nove gols marcados e quatro assistências. Pela seleção uruguaia, são 23 jogos, quatro gols marcados, mas ainda não atuou nesta Copa América.

Se contratado, o uruguaio disputaria a posição com o garoto Wesley, um dos destaques da equipe no ano, mas que constantemente recebe sondagens da Europa. Romero e Pedro Henrique também são alternativas.

Aliás, o Corinthians tenta se movimentar no mercado para fortalecer seu plantel. O clube já tem tudo acertado para anunciar o goleiro Hugo Souza. Além disso, tem interesse nas contratações de Charles, volante do Midtjylland, da Dinamarca, e o lateral-esquerdo Cristian Borja.

