Bahia x Flamengo (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (02/07), às 15h (de Brasília), no Edgard Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão Sub-20. O jogo promete muito equilíbrio e emoção. Afinal, os times competem pela parte de cima da tabela de classificação.

Onde assistir

A Fla TV (Youtube) transmite o jogo entre Bahia e Flamengo, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Bahia

O Tricolor de Aço vem de uma derrota para o Santos no CT Rei Pelé. No entanto, as joias baianas chegam motivadas em campo. Afinal, os comandados de Rogério Ferreira estão na quinta colocação do campeonato. O técnico aposta na qualidade de Roger e na eficiência de Ruan Pablo para conquistar um resultado positivo dentro de casa.

Como chega o Flamengo

No segundo jogo de Filipe Luís como técnico, os Garotos do Ninho tentam dar uma resposta positiva como visitante. Afinal, na estreia do treinador, as joias rubro-negras apresentaram pouco repertório e foram derrotadas pelo Fortaleza na Gávea.

Assim, Filipe Luís busca sua primeira vitória como técnico do Sub-20 do Flamengo. O ex-jogador rubro-negro deve seguir apostando no 4-3-3, com Hassan e Shola abertos pelos lados e Weliton de referência. Aliás, Fabiano, expulso na última rodada, está suspenso do jogo e é desfalque confirmado em campo.

BAHIA X FLAMENGO

12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 02/06/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Edgard Santos, na Bahia (BA)

BAHIA: Victor; Robert, Daniel, Kauã Davi e Rafael; Wendel, Vitinho, Tiago e Roger; Alex e Ruan Pablo. Técnico: Rogério Ferreira.

FLAMENGO: Lucas Furtado; Lucyan, João Souza, Carbone e Ainoã; Rayan Lucas, Caio Garcia e Wallace Yan; Hassan, Shola e Weliton. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Ricarle Gustavo Goncalves Batista (BA)

Assistentes: Carlerranzy Silva de Carvalho (BA) e Aleq Santana dos Santos Silva (BA)

