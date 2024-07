Allan treina pelo Botafogo e ganha data de apresentação

Após ser anunciado como novo reforço do Botafogo, Allan treinou pela primeira vez no Espaço Lonier. Sob comando de Artur Jorge, os jogadores alvinegros realizaram uma atividade nesta segunda-feira (01/07) e se prepararam para os próximos compromissos da temporada.

Apresentação de Allan

O volante de 33 anos, contratado nesta segunda janela de transferências, já tem data e horário de apresentação definidos. A entrevista coletiva do jogador alvinegro acontece nesta terça-feira (02/07), às 13h (de Brasília), na sala de imprensa do Nilton Santos. Assim, os jornalistas vão poder fazer suas primeiras perguntas ao novo reforço.

O contrato de Allan no Glorioso é válido até dezembro de 2026.

O sonho virou realidade! Escolhido pela Estrela Solitária, Allan é o mais novo jogador do Botafogo! #BOTAFOGO130ANOS pic.twitter.com/4th7TwZqiv — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 1, 2024

Reforço do Botafogo

Allan pertencia ao Al Wahda, dos Emirados Árabes. O volante é cria das categorias de base do Vasco e também teve passagens por Deportivo Maldonado (URU), Udinese (ITA), Napoli (ITA), Everton (ING).

Além disso, Allan também colecionou convocações para Seleção Brasileira nos últimos anos. O volante, por sinal, participou do título da Copa América em 2019, no Maracanã.

No entanto, Allan só pode estrear pelo Glorioso depois do dia 10 de julho. Afinal, é a data de abertura da janela de transferências. Além do volante, os dirigentes alvinegros também devem anunciar as contratações do atacante Igor Jesus e do meia-atacante Almada.

