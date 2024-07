Milito espera por Vargas, mas Atlético ainda tem vários problemas para duelo contra o Flamengo

O Atlético já iniciou os trabalhos para o duelo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Gabriel Milito segue com vários problemas para a partida.

No empate do Galo com o Atlético-GO, o técnico Gabriel Milito teve 11 desfalques no total. São atletas nas seleções na disputa da Copa América, além de jogadores suspensos ou lesionados.

A tendência é que o treinador ainda tenha vários problemas para escalar o time. No entanto, isso pode melhorar um pouco. A lista conta com Arana e Alan Franco (Copa América), Maurício Lemos, Saravia, Alisson e Rubens (departamento médico), Everson (ainda tratando problema no dedo), Zaracho na fisioterapia e Otávio na transição.

O volante Otávio pode aparecer na lista de relacionados e ir para o jogo. Isso não é certo, mas o jogador, em conversa com jornalistas, disse que existe a possibilidade de retornar.

Para aliviar um pouco a situação, o meia Gustavo Scarpa e o zagueiro Bruno Fuchs estão de volta. Eles cumpriram suspensão automática contra o Dragão.

Vargas pode voltar

Outra situação é o retorno de Eduardo Vargas. O Chile foi eliminado da Copa América e, assim, o treinador espera a chegada do atacante para reforçar o time alvinegro.

“Se chegarem a tempo sim. Temos que ver o que acontece com o Franco, se vai classificar ou não. Sobre Vargas, quero contar com ele”, salientou Milito.

