Botafogo anuncia a contratação do atacante Igor Jesus

O Botafogo anunciou a contratação de Igor Jesus, que estava no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. O atacante tem pré-contrato de quatro temporadas assinado desde fevereiro com o clube carioca. O vínculo passa a valer neste dia 1º de julho.

O centroavante alvinegro já passou por exames e avaliações e iniciou, na manhã desta segunda-feira (01/07), os treinamentos com os novos companheiros de equipe.

Igor Jesus é revelado pelo Coritiba e foi vendido ainda jovem ao Shabab Al-Ahli. Na temporada emiradense, ele atuou em 17 partidas, com 16 gols e três assistências.

Assim como Allan, Igor Jesus só poderá ser regularizado a partir do dia 10 de julho, quando a janela internacional de transferências será reaberta. A estreia só pode acontecer a partir do jogo contra o Palmeiras, dia 17 de julho, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Igor Jesus no Botafogo

Nome: Igor Jesus Maciel da Cruz

Data de nascimento: 25/02/2001

Naturalidade: Cuiabá (MT)

Posição: Atacante

Altura: 1,80cm

Clubes na carreira: Coritiba, Shabab Al-Ahli Dubai FC (EAU) e Botafogo.

