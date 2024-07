Alisson chama a atenção para os chutes de fora da área e reforça: ‘eu não jogo sozinho’

Goleiro da Seleção Brasileira, Alisson participou de coletiva de imprensa nesta segunda-feira (1), na véspera do confronto contra a Colômbia. Entre os termas, ele foi questionado sobre os chutes de fora da área que a Canarinho vem sofrendo nos últimos jogos. Essa, aliás, é uma reclamação constante dos torcedores. Além de chamar a atenção para esse tema, ele pediu o apoio de seus companheiros.

“Sobre os chutes de fora da área, eles têm sido uma arma que as seleções têm usado bastante contra nós. Precisa da atenção de todos, eu não jogo sozinho. Precisamos neutralizar esses chutes de longa distância. Precisamos minimizar os riscos. Se não tomarmos gols, estaremos próximos sempre da vitória”, explicou Alisson.

Qualidade do ataque colombiano

Ainda sobre os chutes de longa distância, Alisson fez um alerta para a qualidade do ataque da Colômbia que, inclusive, conta com Luis Díaz, companheiro do goleiro no Liverpool.

“Enquanto equipe temos essa preocupação dos chutes a longa distância, eles tem qualidade, não só o James, conheço bem o Luis Díaz, tem muita criatividade, finaliza muito bem. Seleção de muita qualidade que nos trará muitos desafios, mas estamos nos preparando para neutralizar as chances deles, é um pacto que temos entre nós, melhorar o sistema defensivo. Além disso, é uma equipe que defende muito bem, obtém bons resultados. Assim, faz parte da nossa mentalidade para esse jogo, para o decorrer da competição e para toda a trajetória da seleção que temos pela frente”, alertou.

