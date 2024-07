Romênia x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções das oitavas de final da Eurocopa 2024 continuam nesta terça-feira (2). Romênia e Holanda disputam a penúltima partida da primeira fase do mata-mata, às 13h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, em um dos confrontos com maior disparidade técnica entre as seleções.

Como chega a Romênia

A Romênia vai disputar o seu primeiro mata-mata de Eurocopa após 24 anos e vai tentar surpreender os holandeses para fazer história na competição. Ao mesmo tempo, a seleção chega embalada após encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo E, em uma chave formada com Bélgica, Eslováquia e Ucrânia.

No entanto, o time comandado pelo técnico Edward Iordanescu terá uma baixa para o jogo decisivo desta terça-feira. O lateral-esquerdo Nicusor Bancu está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e deve ser substituído por Vasilo Mogos. Contudo, Marin está recuperado de um problema muscular e volta a estar à disposição do treinador.

Como chega a Holanda

Por outro lado, a Holanda chega um pouco mais pressionada para confirmar o favoritismo, uma vez que a equipe vem de uma derrota por 3 a 2 para a Áustria, na última rodada da fase de grupos. Dessa maneira, a Laranja Mecânica encerrou na terceira posição do Grupo D, atrás de França e Áustria.

Dessa maneira, o técnico Ronald Koeman conta com todos os jogadores à disposição. Porém, existe a possibilidade de o treinador fazer uma mudança no meio de campo, após Joey Veerman deixar o gramado com apenas 35 minutos de jogo diante da Áustria. Além disso, Joshua Zirkzee, recuperado de uma doença, participou dos últimos treinamentos e deve começar a partida no banco de reservas.

Romênia x Holanda

Oitavas de final da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 02/07/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Romênia: Florin Nita; Vasile Mogos, Radu Dragusin, Andrei Burca, Andrei Ratiu; Marius Marin, Nicolae Stanciu e Răzvan Marin; Ianis Hagi, Denis Dragus e Florinel Coman. Técnico: Edward Iordanescu.

Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, De Vrij, Van Dijk e Nathan Ake; Tijjani Reijnders e Jerdy Schouten; Jeremie Frimpong, Xavi Simons e Cody Gakpo; Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Assistentes: Stefan Lupp (ALE) e Marco Achmüller (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Onde assistir: SporTV e Globoplay

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Romênia x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.