Colômbia tem desfalque certo para o restante da Copa América

Na próxima terça-feira (2), diante do Brasil, a Colômbia busca assegurar sua passagem como líder no Grupo D da Copa América. Entretanto, independente se avançar na ponta ou na segunda posição, um dos convocados não será mais opção para o técnico Néstor Lorenzo.

De acordo com informação da jornalista colombiana Liche Durán, o zagueiro Jhon Lucumí não tem condições de se recuperar do seu problema físico a tempo de disputar o restante da competição. Mesmo que, em caráter oficial, o selecionado Cafetero não tenha emitido qualquer comunicado sobre o tema.

Ao todo, Lucumí disputou apenas 26 minutos do torneio que acontece nos Estados Unidos. Por questão de ordem muscular, ele precisou deixar o gramado, ainda no primeiro tempo, para a entrada do zagueiro Yerry Mina.

Em caráter inicial, a avaliação é de que o jogador que milita no Bologna (Itália) não tinha uma contusão grave. Porém, já se sabendo que seria difícil com que ele retornasse ainda na fase de grupos. Agora, a tendência é que ele, mesmo sem poder adentrar a lista de opções, no banco de reservas, ele siga com o restante da delegação.

Prováveis escalações de Brasil x Colômbia

Brasil

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Savinho, Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

Colômbia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Rafael Santos Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

