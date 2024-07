O zagueiro Lyanco desembarcou nesta segunda-feira (1) em Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar contrato com o Atlético até 2028. O jogador aproveitou para falar com a imprensa.

“Agora temos algumas coisas para resolver, depois a gente comemora. Isso aí (da escolha pelo Galo) explico depois. Muito (feliz), com certeza. Depois falo melhor”, disse o jogador no desembarque na capital mineira.

Todavia, Lyanco tem 27 anos e pertence ao Southampton, da Inglaterra, e estava emprestado ao Al-Gharafa, do Catar. O Galo adquirirá 50% dos direitos econômicos do jogador por R$ 18 milhões, que serão pagos parceladamente. Assim, com metas estabelecidas, o clube mineiro pode comprar outros 25% dos direitos por mais R$ 9 milhões.

Lyanco escolheu entre Atlético e Botafogo

O defensor atuou por quatro temporadas no futebol italiano e depois foi para a Inglaterra. Todavia, no Brasil fez base no Botafogo e iniciou profissionalmente pelo São Paulo em 2015. O alvinegro carioca chegou a especular o retorno do Lyanco, mas ele acabou optando por fechar com o Atlético.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Lyanco chega a Belo Horizonte para assinar com o Atlético apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.