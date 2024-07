Auxiliar de Mano Menezes foi jogador do Fluminense nos anos 90

Em meio à crise e a lanterna, o Fluminense acertou a contratação do técnico Mano Menezes para a sequência da temporada. O experiente treinador, de 62 anos, que dirigiu a Seleção Brasileira e grandes clubes do futebol nacional, assinou vínculo com o Tricolor até o fim de 2024. É a primeira passagem do treinador que possui um auxiliar que conhece o clube.

Afinal, Sidnei Lobo teve uma curta passagem pelo clube carioca nos anos 90. Em 1998, o clube das Laranjeiras o contratou para a disputa da Série B daquele ano, mas fez apenas nove partidas e marcou um gol. Com a camisa do Tricolor, ele teve três vitórias, cinco empates e uma derrota.

Ambos terão a missão de fazer com que o Fluminense reencontre o bom futebol que o fez ser campeão da Libertadores em 2023. No momento, a equipe soma apenas 6 pontos, na lanterna do Campeonato Brasileiro, após 13 rodadas.

Na próxima rodada, a equipe carioca mede forças com o Internacional na quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada. Por fim, a diretoria fez uma promoção visando ter casa cheia para tentar voltar a vencer na competição, algo que não acontece desde o dia 20 de abril.

