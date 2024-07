Investigado por suspeita de fraude, diretor do Atlético tem histórico de polêmicas

Dentro de campo, o Atlético vive uma crise. Parte dela por vários desfalques, e o time de Gabriel Milito não tem rendido o esperado. Para piorar, fora das quatro linhas, uma investigação interna para entender o motivo de o filho do diretor de comunicação André Lamounier ter sido o escolhido, junto com um amigo, para “ganhar” a ação promocional na apresentação oficial do meia Bernard. Esta, porém, não é a primeira polêmica que o comunicador se envolveu.

Lamounier nunca foi unanimidade entre os torcedores do Atlético. Sua postura como diretor de comunicação sempre foi criticada, sobretudo, diante das várias notas de repúdio criadas pelo clube em diversas situações – algo que virou chacota pelo Brasil.

Mais que isso, ele já se envolveu em outras polêmicas. Por exemplo, antes de um clássico contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, André foi chamado por jornalistas e deu uma declaração nada boa: disse que a Raposa já não era “tão rival assim”.

“Estamos tentando que sim [que haja surpresas]. Porque é o primeiro grande clássico, né? Embora, convenhamos, o nosso rival mineiro já não é tão rival assim… O clássico já não é clássico como foi outrora. Mas, enfim, tem uma coisa diferente. Então, a gente está preparando uma festa maravilhosa para o torcedor”, disse, em entrevista a Breno Galante.

Para os torcedores, André deu ânimo aos jogadores do Cruzeiro. A Raposa venceu o jogo em partida disputada dias depois. Lamounier foi acusado de ter dado “combustível” aos atletas rivais.

Em outra ocasião, André Lamounier usou uma camisa da Nike em um jogo do Atlético na Arena MRV. No entanto, o Galo é patrocinado pela grande concorrente, Adidas. A situação, na época, também causou desconforto.

Quem é o diretor do Atlético?

Envolvido em uma grande polêmica atualmente em Belo Horizonte, o jornalista está no Atlético desde fevereiro de 2021. Antes de ser diretor do Galo, André passou por grandes veículos de imprensa de Brasília, São Paulo e Belo Horizonte.

