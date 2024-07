Palmeiras abre conversas por Gabigol e não descarta atacante em 2025

O Palmeiras iniciou os primeiros contatos para contratar o atacante Gabigol, do Flamengo. Com o vínculo se encerrando no final deste ano, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça do Rubro-Negro no ano que vem. O Verdão tem o interesse de contar com o atleta ainda em 2024, mas não descarta esperar até janeiro.

O Verdão ainda não formalizou nenhuma proposta. O clube quis esperar até o começo de julho, quando Gabi entrasse nos últimos seis meses de contrato com o Flamengo. Antes disso, se caracterizaria como assédio. Agora, o Palmeiras estuda a melhor forma de abordagem para contratar o atacante, mas sabe que a negociação está longe de ser fácil.

Se quiser contar com Gabigol ainda nesta temporada, terá que abrir os cofres. Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo até dezembro, e os cariocas não estão dispostos a liberar o atleta antes do período, sem uma compensação financeira.

“Se não tiver uma compensação financeira que a gente entenda ser plausível, que seja dentro das nossas análises de um bom negócio para o Flamengo, ele vai ficar até o final”, disse Marcos Braz, diretor do Flamengo.

Recentemente, Gabigol recusou uma oferta de renovação do clube carioca. Na proposta, o Rubro-Negro ofereceu um aumento de 50% no salário, além de mais um ano de contrato. Contudo, o período não agradou o jogador. Assim, uma extensão de vínculo vem sendo considerado muito difícil.

Além disso, caso não chegue em um denominador comum com o Flamengo, o Palmeiras não descarta esperar até o ano que vem para ter o atacante. Assim, não precisaria mandar uma quantia aos cariocas

Abel despista sobre Gabigol no Palmeiras

Apesar de haver um interesse, o técnico Abel Ferreira segue despistando sobre a contratação de Gabigol. Após o clássico contra o Corinthians, o treinador limitou-se a dizer que conta com seus atletas e que não quer começar uma novela.

“Ela (Leila Pereira) sabe aquilo que eu penso. Não falo de jogadores de outros clubes. Estou muito contente com o que nós temos aqui e não conto receber mais reforços. Até porque os reforços custam muito dinheiro, mas também disse pra Leila não vender Luis, Estêvão e Endrick, e ela vendeu. Confio muito em tudo que ela faz. Não quero alimentar uma novela porque há muitos jogos por trás e não acho que meus jogadores merecem isso. A única coisa que vou dizer é que conto com os três que tenho aqui”, disse Abel.

