Empresário revela planos para Gabigol e analisa cumprimento de contrato com Flamengo

O desgaste na relação entre Gabigol e Flamengo é notório e se intensifica cada vez mais, mas a permanência ainda não é descartada. Apesar do desejo ser pela transferência na próxima janela, no dia 10 de julho, o staff do atacante deixa claro que vai analisar o mercado com cautela e estuda, inclusive, a possibilidade de só conseguir algo satisfatório em janeiro. Ou seja, após o fim do vínculo com o Rubro-Negro.

Ciente que os imbróglios com o Flamengo parecem irreversíveis, pelo menos por ora, a intenção do staff é buscar outro clube capaz de fomentar o nome Gabigol. Segundo o empresário Junior Pedroso, a pressa não é aliada em casos como esse e, portanto, o cumprimento do contrato pode ser uma possibilidade para um desfecho mais promissor em janeiro.

“Sobre uma possível transferência, vamos trabalhar com calma. Se não for para essa janela, vamos fazer com calma em janeiro. Não há pressa. Trabalho com Gabriel há mais ou menos 14 anos, desde criança. Já passamos por muitas coisas juntos para chegar até aqui. Minha relação com ele e com a família é de muita confiança”, disse Pedroso em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira.

Gabigol recusa proposta do Flamengo

O Flamengo entende que fez sua parte ao propor um aumento de 50% do salário de Gabigol por mais um ano de contrato. O atacante, porém, recusou a oferta por sentir-se desvalorizado pelo clube devido ao curto tempo de vínculo. Depois disso, autorizou o staff a buscar algo imediato.

As conversas pela renovação ocorrem desde 2023 e, inicialmente, as partes se alinharam por um novo vínculo de cinco anos. Posteriormente, com aval de Rodolfo Landim, o clube prometeu mais três anos de contrato ao atacante. Mas as partes não chegaram ao consenso.

Além da má fase em campo, alinhada com a da equipe em 2023, Gabigol também se envolveu no julgamento por fraude em exame antidoping e ficou afastado por mais de um mês. O caso cooperou para que a negociação pela renovação ficasse em stand-by por mais um período. Cabe pontuar que ainda não há data para audiência de Gabriel Barbosa, que poderá resultar em dois anos de suspensão do futebol.

Gabigol fora dos relacionados

As declarações de Junior Pedroso, sobre o Flamengo não querer renovar com Gabigol, não caiu bem nos bastidores. Não à toa, o jogador acabou cortado da vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, e Marcos Braz garantiu que o clube irá colaborar por uma possível saída imediata. Isso quer dizer que o Rubro-Negro não pretende utilizá-lo por sete jogos no Brasileiro, que o impediria de atuar por outro clube no torneio.

Gabigol atuou em cinco jogos nesta edição de Campeonato Brasileiro, que já tem 12 rodadas disputadas. Dessa forma, se completar sete partidas, o atacante não poderá defender outra equipe na competição. Vale pontuar que o Flamengo concorda em liberar o atleta nesta janela com uma condição: mediante a recompensa financeira. Caso contrário, o camisa 99 terá que cumprir seu vínculo com o clube.

Sendo assim, o Flamengo também optou por cortar Gabigol dos relacionados para o jogo contra o Atlético-MG. O camisa 99, portanto, não acompanhará a delegação rubro-negra em Belo Horizonte para o confronto desta quarta-feira (03), na Arena MRV, pela 13ª rodada do Brasileirão. O duelo acontecerá às 21h30.

