António Oliveira não é mais técnico do Corinthians. O português não suportou a derrota para o Palmeiras por 2 a 0, na segunda-feira (1), no Allianz Parque, na 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador ficou pouco menos de cinco meses no cargo e com o momento vivido ruim pela equipe, a diretoria do Timão optou pela demissão.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que António Oliveira não é mais o treinador da equipe principal masculina de futebol. Além dele, seus quatro auxiliares, Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio, deixam o comando técnico do Alvinegro”, diz a nota do Corinthians.

O treinador se despede do clube com 29 jogos, 13 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, com um aproveitamento de 55,1% dos pontos disputados. O Timão não vence há nove jogos no Campeonato Brasileiro e soma apenas nove pontos na competição, ocupando a décima nona colocação e na zona de rebaixamento.

Existia um entendimento que António Oliveira não era o principal culpado pelo momento vivido no Corinthians. O extracampo e a saída de líderes do elenco pesaram no dia a dia do clube. Contudo, o desempenho abaixo do esperado e a falta de vitórias, fizeram a situação do português ficar insustentável no Parque São Jorge.

Incômodos e promessas não cumpridas marcam o fim de António Oliveira no Corinthians

Houve também incômodo interno com relação aos problemas enfrentados pelo clube fora de campo, relatados publicamente por António Oliveira. O Timão não ficou feliz que o treinador estava expondo problemas que aconteciam dentro do clube.

Além disso, António Oliveira é desligado do cargo sem os reforços prometidos. Afinal, o presidente Augusto Melo prometeu a contratação de quatro nomes importantes. Contudo, o clube enfrenta graves problemas financeiros que devem dificultar a ação do clube no mercado.

