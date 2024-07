Edmundo paga dívida milionária próxima ao prazo final e evita leilão de mansão

O ex-jogador Edmundo quase perdeu a posse de uma de suas residências. Isso porque o ídolo de Palmeiras e Vasco adquiriu uma dívida de não pagamento de impostos. No caso, esse débito diz respeito ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mas o “Animal” conseguiu quitá-lo pouco antes do prazo final e evitar que o imóvel fosse a leilão. A informação é do blog “Daniel Nascimento”.

A pendência financeira de Edmundo com a Prefeitura do Rio girava em torno de quase R$ 26,6 mil. Tal montante incluía também honorários de advogados e envolvia dívidas desde 2019. O processo corria na Justiça do Rio de Janeiro desde novembro de 2023 e o ex-atacante recebeu notificações em duas oportunidades. No caso, em 14 de novembro e 11 de dezembro do ano passado. Contudo, em ambos os casos, ele não foi encontrado.

Aliás, o juiz responsável por julgar a ação chegou a pedir a apreensão e avaliação da residência. Por sinal, o imóvel fica situada em uma região nobre do Rio de Janeiro, o bairro Itanhangá.

Posteriormente, a Justiça deu um ultimato com a penhora da mansão e surgiu a possibilidade de ir a leilão. Com a quitação do débito, houve a extinção do processo. Assim, Edmundo pode voltar a viver sem preocupações em sua residência até segunda ordem.

Histórico de processos judiciais contra Edmundo

O ídolo de Palmeiras e Vasco tem retrospecto de problemas judiciais. Além deste caso mais recente envolvendo dívidas com impostos, ele já desrespeitou acordo de pensão a seu filho. Isso ocorreu em 1999, quando sua ex-companheira Cristina Mortágua o acusou de não cumprir o pagamento de R$ 21 mil.

Além disso, quatro anos antes, ele foi um dos personagens de um acidente na Lagoa Rodrigo de Freitas, que causou a morte de três pessoas. No período, o atleta defendia o Flamengo. A Justiça entrou com uma ação contra o ex-atacante. Em 1999, Edmundo foi condenado por homicídio culposo e foi preso em duas ocasiões.

Em 2021, o STF analisou o caso e a maioria decidiu por retirar a punição de quatro anos e meio de prisão que recebeu na época. Afinal, ele recebeu a culpa pelo incidente. Edmundo já atuou como comentarista na Band e atualmente exerce a mesma função em seu canal no YouTube, chamado “Mundo Ed”, mas prioritariamente aborda o noticiário sobre o Vasco.

O post Edmundo paga dívida milionária próxima ao prazo final e evita leilão de mansão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.