O Palmeiras recusou uma proposta do Norwich City, da Inglaterra, pelo lateral-esquerdo Vanderlan. A oferta foi por um empréstimo do jogador, mas foi prontamente recusada pelo Verdão, que não tem intenção de negociar o prata da casa. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista André Hernan.

A diretoria tenta cumprir uma promessa feita pelo técnico Abel Ferreira de não vender mais jogadores nesta temporada. No caso de Vanderlan, o Palmeiras não tem intenção de vendê-lo e muito menos de emprestar. Outras equipes da Europa monitoram o lateral-esquerdo, mas nenhuma oferta oficial chegou ao clube.

Vanderlan é o substituto imediato do titular Piquerez. O Palmeiras ainda conta com Caio Paulista para o setor, mas este vem tendo menos oportunidades. Aliás, o técnico Abel Ferreira costuma trabalhar com sobras nas laterais e por isso a saída do jovem jogador seria uma perda dura para o treinador.

O lateral-esquerdo disputou 65 partidas, fez um gol e distribuiu seis assistências, desde que subiu para os profissionais do Palmeiras. Esta é a segunda temporada oficial que ele está com a equipe principal do Verdão, sem alternar com o sub-20.

Contudo, mais do que perder um jogador promissor, o técnico não deseja mais perder nenhum atleta este ano. Após a vitória contra o Corinthians, Abel reforçou este pedido. Até aqui, o Palmeiras negociou o zagueiro Luan ao Toluca, do México, e se despediu dos pratas da casa Endrick (negociado ao Real Madrid) e Luis Guilherme (para o West Ham), além de acertar a venda de Estêvão ao Chelsea. Mas este sai apenas no meio de 2025.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras recusa proposta do Norwich, da Inglaterra, por Vanderlan apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.