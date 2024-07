Mídia internacional repercute demissão de António Oliveira do Corinthians

António Oliveira não resistiu ao início turbulento do Corinthians no Brasileirão e deixou o comando do clube nesta terça-feira (02), um dia após a derrota no clássico para o Palmeiras. A queda após pouco mais de quatro meses à frente do Alvinegro repercutiu de forma imediata na imprensa portuguesa, que tratou a notícia como previsível.

O site ‘A Bola’, um dos principais de Portugal, largou na frente e divulgou a notícia minutos após a oficialização do Corinthians. Logo depois, a demissão também ganhou destaque nas páginas do ‘Record’ e ‘Mais Futebol’.

“Era uma notícia já esperada, mas que o Corinthians confirmou. António Oliveira já não é mais treinador do ‘timão’. O treinador português não resistiu aos maus resultados obtidos e acabou por ser despedido na tarde desta terça-feira. (…) A gota d’água foi a derrota por 2 a 0 no dérbi paulista contra o Palmeiras”, dizia o trecho da matéria no ‘A Bola’.

Repercussão em Portugal

O ‘Mais Futebol’ também enfatizou a má fase do Corinthians no Campeonato Brasileiro para justificar a demissão de António Oliveira. Na manhã desta terça-feira (02), horas antes da oficialização, o site havia informado sobre as condições desfavoráveis do treinador português à frente do Alvinegro paulista.

“Isto acontece depois de uma série de maus resultados do Corinthians, que situa na 19ª posição da tabela, a penúltima, com apenas nove pontos. Piorou na madrugada de terça-feira, pois o clube perdeu para o Palmeiras de Abel Ferreira”.

Torcedores do Corinthians reagem à queda

A demissão, apesar de celebrada pela supremacia corintiana, não trouxe alívio aos torcedores nas redes sociais. António Oliveira deixou de ser problema, e o debate logo ganhou outro foco: a busca por soluções. Alguns até fizeram questão de avaliar o trabalho do português, mas a maioria aproveitou o espaço para cobrar mais mudanças e indicar nomes para o cargo.

Ele é o que tem mais culpa? Não

Um técnico novo vai mudar o Corinthians da água pro vinho? Também não

Mas o Antonio Oliveira é muito fraco. Time não tem uma jogada, defesa toda hora exposta, não tem variação tática, 2º pior ataque do campeonato (2 jogos a mais) e por aí vai… https://t.co/CdWm3X5Lny — Guilherme Tedesco (@Gui_NTedesco) July 2, 2024

VAI TARDE, ANTÔNIO OLIVEIRA! E agora, eu cansei de fingir pra agradar A ou B… nenhum pseudo-comentarista ou pseudo-influenciador, irá afetar meu desejo pessoal ESTOU PRONTO PARA FERNANDO DINIZ NO CORINTHIANS!pic.twitter.com/fYzzvZmAU3 https://t.co/CJsdK5lAOz — Diego Lucio (@diego_lucio) July 2, 2024

espero um MÍNIMO planejamento pro próximo técnico, p não acontecer igual acontece sempre https://t.co/wT0MzZpcbQ — bia (@biaadotimao) July 2, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Mídia internacional repercute demissão de António Oliveira do Corinthians apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.