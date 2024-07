Grêmio prioriza volta ao Couto Pereira para duelo com o Flu pela Libertadores

O Grêmio trabalha para retornar a Curitiba no próximo mês e usar o Couto Pereira. No caso, para o embate com o Fluminense pela Libertadores, em que será mandante, no dia 13 de agosto. Afinal, a diretoria do Imortal tinha expectativa de já poder utilizar a Arena, porém, nos bastidores, não houve o recebimento de informações da gestora do estádio. No caso, a respeito de como está a evolução das obras e um possível prazo de liberação.

Importante destacar que o Tricolor Gaúcho mudou sua sede para o Campeonato Brasileiro. Na segunda metade de junho, o Grêmio voltou para o Rio Grande do Sul e tem o estádio Centenário, em Caxias do Sul, como sua casa provisória. No entanto, tanto este palco e o Alfredo Jaconi não cumprem uma exigência específica da Conmebol. Ambos os locais esbarram no requisito de capacidade mínima de 20 mil torcedores durante o mata-mata da Libertadores.

Por isso, o Couto Pereira torna-se a principal opção para o Imortal nesta situação. Já a Arena fica como uma alternativa devido às incertezas. O prazo para confirmação do local ainda é extenso. Contudo, a Conmebol tem como procedimento padrão realizar vistorias em um momento anterior dos embates da Libertadores e Sul-Americana. Por conta disso, o Grêmio tem uma preocupação para definir um estádio e indicá-lo para a entidade que administra o futebol na América do Sul.

Couto Pereira, casa provisória do Grêmio

O Grêmio escolheu o Couto Pereira como sua casa provisória para quatro compromissos. No caso, a vitória sobre o The Strongest, da Bolívia, e o empate com o Estudiantes, da Argentina, ambos pela Libertadores. Já pelo Campeonato Brasileiro, o estádio foi palco das derrotas para Bragantino e Inter.

Arena ainda é uma incógnita

A Arena Porto-Alegrense constantemente faz registros do processo de recuperação das áreas da casa do Grêmio que sofreram prejuízos pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. A gestora do estádio realizou uma avaliação interna e com otimismo acredita que a conclusão do processo de reparos ocorra entre o final de julho e começo de agosto. No entanto, a direção do Tricolor Gaúcho afirma que não recebeu detalhes sobre este cenário ou até mesmo garantias.

Além de um prazo para o palco voltar a receber jogos. Por sinal, a administradora já promoveu a troca total do gramado, que ficou inundado por cerca de 20 dias. O grande obstáculo envolve o fornecimento de energia elétrica. Afinal, a subestação que fica responsável por tal serviço ficou alagada durante a tragédia das chuvas fortes que causou danos no estado. Inclusive, até o momento, a Arena permanece necessitando do uso de geradores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Grêmio prioriza volta ao Couto Pereira para duelo com o Flu pela Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.