Lucas Pires está de saída do Santos. O clube acertou nesta terça-feira (2) a venda do lateral-esquerdo para o Burnley, da Inglaterra, por 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões), mais um valor, não revelado, em uma futura negociação do jogador.

O Santos viu com bons olhos a proposta do Bunrley, que foi rebaixado para a Segunda Divisão na Inglaterra na última temporada, segundo o “ge”. Afinal, o jogador estava cedido ao Cádiz, da Espanha, e no contrato havia uma cláusula de venda por 1,5 milhão de euros (R$ 9,1 milhões).

O Peixe tinha 70% dos direitos econômicos de Lucas Pires. Clube formador do jogador, o Corinthians manteve 30%. O atleta deve ser apresentado nos próximos dias no clube da Championship, pois já fez os tradicionais exames médicos.

Lucas Pires chegou ao Santos para o sub-20 em 2022. A primeira jogo como profissional foi justamente contra o Corinthians. Ele aproveitou bem a chance dada por Fábio Carille, também técnico à época. Dessa maneira, virou titular e assinou renovação de contrato até 31 de maio de 2026.

Lateral perde espaço no Santos em 2023

Após a assinatura do novo vínculo, Lucas Pires caiu de rendimento, com altos e baixos no Peixe e críticas da torcida. Perdeu espaço em 2023, virando reserva do improvisado Gabriel Inocêncio, que é lateral-direito de origem. Afinal, Felipe Jonatan estava lesionado.

Por fim, em junho de 2023, foi flagrado junto com Nathan em uma festa em São Paulo. Acabou afastado e emprestado ao Cádiz, onde disputou 30 jogos na temporada passada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos acerta venda de Lucas Pires a clube da Inglaterra apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.