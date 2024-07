Internacional faz sondagem por Calebe, do Fortaleza

O Internacional não está totalmente satisfeito com suas atuais peças no elenco. Prova disso é que o clube está no mercado para tentar fechar com novos jogadores e fez uma sondagem pelo meio-campista Calebe junto ao Fortaleza. O atleta foi uma indicação do técnico Eduardo Coudet para repor a saída de Mauricio, que foi negociado com o Palmeiras. Contudo, o Leão do Pici descartou negociá-lo no atual momento.

A propósito, o próprio representante do jogador foi o responsável por intermediar a consulta do Colorado. O agente notificou o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, a respeito do interesse. Assim, o dirigente respondeu negativamente a uma saída de Calebe no atual momento. A informação inicial é do portal “Diário do Nordeste”.

Tal atitude mostra que o atleta segue com moral no clube mesmo em fase difícil. Afinal, nesta temporada, ele convive com algumas lesões. A primeira ocorreu em fevereiro, no caso um estiramento muscular. Tal problema deixou o atleta longe dos gramados por cerca de 80 dias.

Depois de se recuperar, voltou a sentir a contusão após dois jogos. Assim, continua em processo de fortalecimento de sua parte muscular. Até o momento, ele atuou em 12 partidas, sendo 419 minutos em campo e apenas dois gols marcados. Especificamente no Campeonato Brasileiro são 17 minutos, em somente dois jogos.

Trajetória do alvo do Internacional

O Fortaleza contratou Calebe no ano passado junto ao Atlético por R$ 6 milhões. Na oportunidade, adquiriu 50% dos seus direitos econômicos e fechou um contrato até o fim de 2026. Em sua primeira temporada pelo Leão do Pici teve algumas atuações de destaque.

Antes disso, defendeu o time profissional do Galo por quase três anos, mas sem muito espaço e de maneira discreta. Ele chegou à equipe mineira ainda nas categorias de base por empréstimo junto ao São Paulo.

