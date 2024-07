Lula brinca com situação do Corinthians, mas revela: ‘Fico deprimido’

O Corinthians enfrenta uma fase tão turbulenta que não passou batido nem mesmo da corneta do presidente da República. Na tarde desta terça-feira (02), Lula, corintiano declarado, usou as redes sociais para brincar sobre a situação do clube – que ocupa a penúltima colocação na tabela do Brasileirão.

“Quando eu quero ver o Corinthians bem eu viro a tabela de cabeça para baixo”, escreveu Lula em seu perfil no X, antigo Twitter.

Lula revela sofrimento

O que era brincadeira, no entanto, cedeu espaço para um desabafo genuíno de Lula sobre a situação do clube do coração. Em entrevista, o chefe do Executivo assumiu que fica deprimido ao assistir jogos do Corinthians e, por isso, não consegue acompanhar com o mesmo empenho de antes.

“Sofro muito. Não vejo mais o jogo com a força que eu via porque fico deprimido. O Corinthians não poderia ter chegado aonde chegou. O Corinthians, depois foi campeão do Mundo em 2012, depois que fez o estádio, poderia ter se tornado num grande clube. Eu não chego nem a pensar igual o Real Madrid, Barcelona, Manchester United, não. Mas um grande clube, financeiramente bem”, e prosseguiu:

“Eu não sei aonde houve o ‘entrucamento’ que desviou a gente daquele caminho. E estamos hoje com o time muito ruim. Eu nem posso falar porque não tenho assistido, mas o time está muito ruim. Nós ganhamos um jogo. Só um! Estamos em penúltimo lugar, isso nunca aconteceu. Como eu sou fã da torcida do Corinthians, da Gaviões do Fiel, vamos ficar de cabeça erguida, porque nós somos um ‘bando de loucos’ e um ‘bando de loucos’ gosta do Corinthians”, disse ao Metrópoles nesta terça-feira.

António Oliveira é demitido do Corinthians

Sem vencer há nove rodadas, o Corinthians oficializou o fim da passagem de António Oliveira pelo clube. O português não resistiu ao revés por 2 a 0 para o Palmeiras, na noite da última segunda-feira, e acabou demitido no início da tarde desta terça-feira (02). Fábio Carille é, por ora, o nome mais cotado para assumir o cargo.

Corinthians no Brasileirão

O Corinthians só não passa por uma fase pior que a do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Penúltimo colocado, o Alvinegro paulista conquistou apenas nove dos 39 pontos disputados e não sabe o que é vencer no torneio desde a quarta rodada, quando superou o Tricolor carioca por 3 a 0, em abril.

O próximo jogo do Corinthians é contra o Vitória, na quinta-feira (04), às 20h, na Neo Química Arena. O Rubro-Negro ocupa a 15ª colocação, com 12 pontos.

