Benfica quer repatriar João Félix e negocia termos com Atlético de Madrid

O Benfica está de olho em reforços para a próxima temporada. Um dos sonhos da diretoria é repatriar o atacante João Félix, que pertence ao Atlético de Madrid, mas atuou emprestado em 2023/24 ao Barcelona.

A situação do jogador, de 24 anos, é incerta, segundo o “Correio da Manhã”. Contudo, o Benfica já teria iniciado as conversas para ter o atacante novamente em seu elenco. O plano seria comprar 50% dos direitos econômicos do português, com a ajuda de uma possível venda do zagueiro António Silva. Afinal, o defensor é pretendido pelo Newcastle, que poderia pagar até 50 milhões de euros (R$ 303 milhões).

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, o empresário Jorge Mendes, que cuida da carreira de João Félix, já teria se reunido para tentar a permanência dele no Camp Nou, o que também seria um desejo do atleta e do novo técnico, Hansi Flick.

Na última temporada, João Félix disputou 44 jogos, com dez gols marcados e seis assistências concedidas aos companheiros. Ele ficou como opção do técnico Xavi Hernández em boa parte das partidas.

João Félix tem vínculo com o Atlético até 2029

João Félix tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2029. O vínculo se encerraria em 2027, mas foi renovado por por mais duas temporadas para que ele pudesse jogar no Barcelona por empréstimo.

O atacante chegou ao Benfica em 2015 e ficou até 2019, quando foi adquirido pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros (R$ 543 milhões na cotação da época). Nesta mesma temporada, foi eleito o melhor jogador jovem com o prêmio Golden Boy.

Por conta de problemas com o técnico colchonero Diego Simeone, ele passou a ser emprestado pelo Atlético. Dessa maneira, jogou por seis meses no Chelsea e, em seguida, foi cedido ao Barcelona.

Neste momento, João Félix está com a seleção de Portugal na disputa da Eurocopa. Dos quatro jogos disputados até o momento, ele atuou os 90 minutos na derrota por 2 a 0 para a Geórgia. Assim, nas demais partidas, ficou como opção no banco e não entrou. Agora, Portugal encara a França por um lugar na semifinal da competição.

