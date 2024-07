O resultado do clássico entre Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão segue repercutindo. Em declaração dada durante o Uol News Esporte, o jornalista Mauro Cezar Pereira analisou a vitória alviverde e a manutenção da escrita de resultados sobre o Timão.

Segundo Mauro, o Timão teve a chance de quebrar a sequência ruim contra um rival desfalcado, mas não aproveitou. A vitória do Palmeiras, de acordo com o jornalista, manteve o Corinthians como “freguezaço” do Verdão de Abel Ferreira.

“O Corinthians, em um recorte da história, é um freguezaço do Palmeiras. Isso para o torcedor do Palmeiras é muito delicioso, claro, muito saboroso. Ontem, repito, o Palmeiras estava com muitos problemas e era a oportunidade do Corinthians tentar aprontar. Passou longe disso”, analisou o jornalista.

Com a vitória na última segunda-feira (01), o Palmeiras chegou ao 7º triunfo em cima do rival na Era Abel Ferreira em 13 jogos. Além disso, o técnico soma apenas uma derrota no Derby desde 2020, quando assumiu o Alviverde. Já pelo lado do Timão, o resultado custou o cargo do técnico António Oliveira, demitido nesta terça-feira.

As equipes voltam a campo nesta semana pelo Brasileirão. O Palmeiras visita o Grêmio na quinta-feira (04), às 19h, enquanto o Corinthians, no mesmo dia, recebe o Vitória, às 20h.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Mauro Cezar crava freguesia no clássico entre Palmeiras e Corinthians apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.