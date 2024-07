Euro 2024: veja como está a lista de artilheiros

Com a conclusão de todos os jogos das oitavas de final da Euro 2024 nesta terça-feira (2), a disputa pela artilharia da competição teve alterações. Dessa maneira, o Jogada10 mostra como está a lista atualizada dos maiores goleadores nesta edição do torneio.

Jamal Musiala, da Alemanha, Georges Mikautadze, da Geórgia, Ivan Schranz, da Eslováquia, e Cody Gakpo, da Holanda, estão empatados no topo da lista, com três gols cada.

No entanto, Mikautadze e Gakpo contam ainda com uma assistência nesta fase eliminatória. Assim, tecnicamente, estão à frente dos outros jogadores. Além disso, o eslovaco e o georgiano já estão eliminados da Euro, enquanto o alemão e o holandês seguem vivos e vão disputar as quartas de final.

Outro fato que chama atenção na lista é a ausência de Cristiano Ronaldo. CR7 perdeu um pênalti na partida contra a Eslováquia, nas oitavas de final, e ainda não balançou a rede nesta edição. Além disso, o astro ficou muito abalado após desperdiçar a cobrança e foi às lágrimas durante a prorrogação.

Após disputar cinco Copas do Mundo e em sua sexta Eurocopa, é a primeira vez que o astro não marca na fase de grupos das duas principais competições de seleções. Aos 39 anos, CR7 foi titular de Portugal nas três primeiras partidas e deu uma assistência, se tornando o recordista de passes para gol na história da Euro.

Veja como está a artilharia da Euro 2024:

Três gols:

Jamal Musiala (Alemanha)

Ivan Schranz (Eslováquia)*

Georges Mikautadze (Geórgia)*

Cody Gakpo (Holanda)

Dois gols:

Kai Havertz (Alemanha)

Niclas Fullkrug (Alemanha)

Fabián Ruiz (Espanha)

Harry Kane (Inglaterra)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Donyell Malen (Holanda)

Razvan Marin (Romênia)*

Merih Demiral (Turquia)

Um gol:

Klaus Gjasula (Albânia)*

Nedim Bajrami (Albânia)*

Qazim Laçi (Albânia)*

Emre Can (Alemanha)

Florian Wirtz (Alemanha)

Ilkay Gundogan (Alemanha)

Christoph Baumgartner (Áustria)*

Gernot Trauner (Áustria)*

Marcel Sabitzer (Áustria)*

Marko Arnautovic (Áustria)*

Michael Gregoritsch (Áustria)*

Romano Schmid (Áustria)*

Kevin De Bruyne (Bélgica)*

Youri Tielemans (Bélgica)*

Andrej Kramaric (Croácia)*

Luka Modric (Croácia)*

Lukás Provod (República Tcheca)*

Patrik Schick (República Tcheca)*

Tomás Soucek (República Tcheca)*

Christian Eriksen (Dinamarca)*

Morten Hjulmand (Dinamarca)*

Scott McTominay (Escócia)*

Ondrej Duda (Eslováquia)*

Erik Janza (Eslovênia)*

Zan Karnicnik (Eslovênia)*

Álvaro Morata (Espanha)

Dani Carvajal (Espanha)

Dani Olmo (Espanha)

Ferran Torres (Espanha)

Nico Williams (Espanha)

Rodri (Espanha)

Kylian Mbappé (França)

Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia)*

Barnabás Varga (Hungria)*

Kevin Csoboth (Hungria)*

Alessandro Bastoni (Itália)*

Mattia Zaccagni (Itália)*

Nicolò Barella (Itália)*

Memphis Depay (Holanda)

Wout Weghorst (Holanda)

Adam Buksa (Polônia)*

Krzysztof Piatek (Polônia)*

Robert Lewandowski (Polônia)*

Bernardo Silva (Portugal)

Bruno Fernandes (Portugal)

Francisco Conceição (Portugal)

Denis Dragus (Romênia)*

Nicolae Stanciu (Romênia)*

Luka Jovic (Sérvia)*

Breel Embolo (Suíça)

Dan Ndoye (Suíça)

Kwadwo Duah (Suíça)

Michel Aebischer (Suíça)

Remo Freuler (Suíça)

Ruben Vargas (Suíça)

Xherdan Shaqiri (Suíça)

Arda Güler (Turquia)

Cenk Tosun (Turquia)

Hakan Çalhanoglu (Turquia)

Kerem Aktürkoglu (Turquia)

Mert Müldür (Turquia)

Mykola Shaparenko (Ucrânia)*

Roman Yaremchuk (Ucrânia)*

*Jogadores já eliminados da Eurocopa 2024

